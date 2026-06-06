Temporada de huracanes 2026: estos son los nombres de los ciclones y cuántos se esperan en México

La temporada de huracanes 2026 ya está en marcha y el primer sistema con nombre del año ya apareció en el Pacífico. Se trata de Amanda, una tormenta tropical que se formó en aguas abiertas y que, aunque no representa peligro para México, marca oficialmente el inicio de una etapa de vigilancia permanente para autoridades y habitantes de las zonas costeras.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este año podrían desarrollarse entre 29 y 36 sistemas tropicales entre las cuencas del océano Pacífico y el Atlántico, algunos con potencial de convertirse en huracanes de gran intensidad.

La aparición de Amanda también pone sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes cada temporada: cuáles serán los nombres de los ciclones y cuántos huracanes podrían formarse en 2026.

¿Cuántos ciclones y huracanes se esperan en 2026?

Según el pronóstico oficial del SMN, en el océano Pacífico podrían formarse entre 18 y 21 sistemas tropicales.

De ese total se prevén:

Entre 9 y 10 tormentas tropicales

Entre 5 y 6 huracanes categoría 1 o 2

Entre 4 y 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5)

Para el océano Atlántico, el pronóstico contempla entre 11 y 15 sistemas tropicales:

Entre 7 y 8 tormentas tropicales

Entre 3 y 5 huracanes categoría 1 o 2

Entre 1 y 2 huracanes mayores

En conjunto, México podría enfrentar entre 5 y 7 huracanes de categorías 3, 4 o 5 durante la temporada 2026.

Las autoridades recuerdan que estas cifras son proyecciones y no significan que todos los sistemas impactarán territorio nacional. Sin embargo, basta un solo huracán intenso para generar afectaciones importantes.

Amanda inaugura la lista del Pacífico

La tormenta tropical Amanda surgió tras la intensificación de la depresión tropical Uno-E en el Pacífico oriental.

El sistema se localiza a más de 2,300 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza sobre aguas abiertas, por lo que no representa riesgo para las costas mexicanas.

Mientras tanto, especialistas mantienen vigilancia sobre dos zonas de baja presión frente a las costas de Chiapas, Guerrero y Michoacán, que podrían evolucionar en los próximos días.

Si alguno de estos sistemas alcanza la categoría de tormenta tropical, recibiría los nombres de Boris o Cristina, los siguientes en la lista oficial del Pacífico.

Lista de nombres para los ciclones del Pacífico en 2026

Los sistemas que se formen en el Pacífico recibirán los siguientes nombres, en orden de aparición:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Lista de nombres para los ciclones del Atlántico en 2026

En el Atlántico, los nombres asignados para esta temporada son:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Los nombres se asignan cuando un sistema alcanza la categoría de tormenta tropical. Si posteriormente supera los 119 kilómetros por hora en vientos sostenidos, se convierte en huracán, pero conserva el mismo nombre.

¿Cuándo se considera huracán?

Un ciclón tropical se transforma oficialmente en huracán cuando sus vientos sostenidos superan los 119 kilómetros por hora.

La intensidad se mide mediante la escala Saffir-Simpson:

Categoría 1: 119 a 153 km/h

Categoría 2: 154 a 177 km/h

Categoría 3: 178 a 208 km/h

Categoría 4: 209 a 251 km/h

Categoría 5: más de 252 km/h

Las categorías 3, 4 y 5 son consideradas huracanes mayores debido a su capacidad para provocar daños severos.

El Niño será un factor clave

Además de la actividad ciclónica prevista, meteorólogos mantienen vigilancia sobre una posible transición hacia condiciones de El Niño entre mayo y julio.

El fenómeno podría fortalecerse durante el periodo más activo de la temporada, entre agosto y octubre, modificando los patrones de lluvia y el comportamiento de los ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

La temporada de huracanes en el Pacífico comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre. En el Atlántico inició el 1 de junio y también finalizará el 30 de noviembre.