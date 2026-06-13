Lluvias en México son 15% más intensas en 2026, alerta especialista

Las lluvias registradas de enero a inicios de junio del presente año en el territorio nacional han sido 15% más intensas que el promedio de la climatología de los últimos 30 años, afirmó el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo.

El fundador del grupo de Interacción Océano-Atmósfera del ICAyCC precisó que se toma como referencia el promedio y no se compara con relación a un año en particular para que sea robusta la evaluación, por ejemplo en 2025 llovió mucho, pero en 2024 las precipitaciones fueron escasas, y no nos daría mucha información al comparar con alguno de esos años.

Indicó que se debe considerar que la precipitación varía a lo largo del territorio nacional pues no es la misma cantidad de precipitación la que recibe el norte, centro y sur del país.

“Es evidente que en lo que va de 2026 para la República mexicana ha sido anómalo, situación que no ha sido homogénea con la mayoría del territorio nacional por debajo de su promedio. En particular en la zona centro el acumulado de precipitación está por encima del promedio”, sostuvo.

El especialista en procesos de circulación oceánica y clima de México apuntó que saber qué tanto puede o no llover en determinada época del año es un tema importante de estudiar, toda vez que su predicción será clave para los tomadores de decisiones en favor de la población, por ejemplo en materia de gestión del agua o sistemas de presas.

En este contexto refirió que respecto a los remanentes de la depresión tropical Boris, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para las próximas horas lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; mientras que fuertes en Puebla, Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

Cada vez se avanza más en comprender la variabilidad de las lluvias en las diferentes zonas del país dependiendo del mes y el lugar, así como la influencia generada por fenómenos como El Niño, subrayó el universitario.

Respecto al inicio de la temporada de ciclones tropicales, que comenzó el 15 de mayo pasado y termina en noviembre próximo, el investigador aclaró que en este momento se considera que responde a las estadísticas del periodo, pero conforme transcurra el año podría estar por arriba del promedio en el número de fenómenos en el Pacífico y ligeramente por debajo en el Atlántico.

Por ahora, el impacto de El Niño es menor, pero se estima se desarrolle y sea muy fuerte a finales de este año y durante los primeros meses del próximo, por lo que es probable que su efecto se muestre más en las precipitaciones, temperaturas y calidad del aire, especialmente en la primavera de 2027.

(Con información de la UNAM)