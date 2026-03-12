Primera tarjeta de crédito: cómo elegir la mejor opción y evitar errores comunes

Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera que bien utilizada puede darte facilidades, además de ayudarte a construir un buen historial crediticio para después acceder a financiamiento más complejo. Sin embargo, la elección se vuelve compleja entre un gran oferta en el mercado, las condiciones sí importan y tienen consecuencias futuras en tu vida financiera.

En México, el mercado alcanzó 61.8 millones de plásticos colocados, según la investigación La transformación global de las tarjetas de crédito: las plataformas de última generación superan los límites tradicionales, de Paymentology, impulsado por el avance de neobancos y financieras tecnológicas. Estas instituciones facilitan el acceso a productos financieros con menos requisitos. No obstante, datos de Círculo de Crédito indican que menos del 40% de la generación Z cuenta con tarjeta de crédito actualmente.

Antes de solicitar tu primer producto financiero, especialistas recomiendan identificar tus necesidades como cliente. Gabriela Aguilar, subdirectora de calidad en servicio de Inbursa, aconseja que se inicie con un monto de crédito pequeño y se realicen los pagos a tiempo: "Lo más importante es cuidar el historial crediticio para futuros préstamos".

Por su parte, Francisco Sánchez Segueda, administrador de empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, destaca que las anualidades pueden exentarse si se tiene nómina registrada en el banco y sugiere evaluar si los beneficios compensan ese costo.

Factores a comparar al elegir tu primera tarjeta de crédito

Al buscar una tarjeta es importante revisar varios puntos clave:

Anualidad: Este cargo es la cuota anual por uso. Algunas tarjetas para jóvenes o usuarios nuevos prescinden de este costo, pero en otros casos puede exentarse si tienes nómina en la institución. Evalúa si los beneficios compensan el cobro de anualidad. Costo Anual Total (CAT): Este indicador refleja lo que pagarás con intereses y comisiones si dejas saldos pendientes. Es fundamental comparar el CAT entre distintas opciones antes de solicitar la tarjeta. Comisiones: Tarjetas y bancos aplican diversos cobros, como comisión por retiro de efectivo, reposición de plástico, transferencias y pagos tardíos. Revisa la tabla de comisiones, disponible en las apps o portales bancarios. Beneficios adicionales: Programas de lealtad, puntos, cashback, preventas exclusivas y descuentos son atractivos, pero conviene analizar si realmente los aprovecharás en tu caso específico.

Antes de firmar cualquier contrato, revisa todos los términos y condiciones, así como tus hábitos de pago y consumo. Esto marcará la diferencia entre aprovechar el crédito como herramienta o exponerte a problemas financieros.

