Labores de cuidados obstaculizan que mujeres salgan de la pobreza; 76% de quienes cuidan son ellas

Las labores de cuidado, que recaen principalmente en las mujeres en México, obstaculizan la movilidad social de ellas, es decir, las posibilidades para avanzar en su situación económica y, en algunos casos, salir de la pobreza, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Mónica Orozco Corona, autora del informe Movilidad Social y Cuidados, recordó que en México la movilidad social es baja, pero para las mujeres es todavía más baja ante los obstáculos que se enfrentan por el género, como es el de cuidados.

Los datos revelan que 76 de cada 100 personas que cuidan en México, ya sea a menores de edad, personas enfermas o personas de la tercera edad, son mujeres.

“Entre quienes provienen del 40% de los hogares con menos recursos, 73% de las personas que realizan labores de cuidados permanecen en los grupos de menores recursos económicos, frente a 64% de quienes no realizan labores de cuidados”, consignó la investigadora.

Quienes cuidan, al cuidar, tienen menores oportunidades educativas, además de que esta labor tiene un efecto en la salud mental de quienes realizan esta actividad que, en su mayoría, no es remunerada.

Entre las afectaciones a la salud mental está el sentir que todo es un gran esfuerzo; problemas de concentración; sentir tristeza; sentirse sin esperanza; así como no dormir bien.

Para la investigadora, hay acciones a través de la política pública para abordar esta problemática. En primer lugar, está la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, una de las deudas históricas que se tienen con las mujeres en México.

Si bien en este sexenio se ha empezado con la construcción de Centros de Educación y Cuidados Infantil (CECI), diversas organizaciones han apuntado la necesidad de una política más integral, que no dejé de lado a personas de la tercera edad y enfermas.

Asimismo, la investigadora señaló la necesidad de que haya una corresponsabilidad del estado en los temas del cuidado, así también como con el sector privado, y asegurar el acceso efectivo y universal a los servicios de cuidados.

