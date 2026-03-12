¿Qué modalidad del IMSS me conviene más, la 10 o la 40 para tener una mejor pensión?

Las modalidades 10 y 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son dos esquemas que permiten aspirar a una mejor pensión al final de tu vida laboral. La forma en que operan y sus costos son diferentes, por lo cual no son viables para todos los trabajadores ¿Cuál conviene más a tus objetivos?

Si estás bajo la Ley 73, es decir, cotizaste en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y tienes al menos 1,000 semanas acreditadas ante el instituto, este esquema puede ayudarte a obtener una pensión hasta 300% mayor a la que te correspondía originalmente.

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, también conocida como Modalidad 40, permite realizar aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro con el objetivo de incrementar tus semanas cotizadas y el Salario Base de Cotización (SBC) promedio de tu últimos años laborales y, con ello, tener un mejor retiro.

Leonardo Castillo, asesor de inversiones en Fintual México, comenta que los tres factores que definen si te conviene pagar o no este esquema son: las semanas cotizadas ante el IMSS, seguidas de la edad de retiro y el salario promedio de las últimas 250 semanas de trabajo (4.8 años), en ese orden de importancia.

De acuerdo con el especialista, 1,000 semanas de cotización es una buena cifra para aspirar a este esquema. Si el número es mayor, los beneficios tenderán a ser mejores.

Una persona que tiene 1,500 semanas cotizadas, un salario relativamente bajo, pero que se jubila a los 65 años y se va con la Modalidad 40 es muy probable que tenga mejor pensión que aquella que gana más, cotizó pocas semanas y que se va a los 60 años", expone.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 40?

Un tema que debes tener claro es que la Modalidad 40 es costosa si se quiere tener el máximo beneficio. En 2026, una persona se puede registrar con un salario máximo diario de 25 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de 2,932.75. Esto implica que, en un mes de 30 días, el SBC es de 87,982.5 pesos.

Para alcanzar ese nivel, la persona tiene que pagar al mes (de 30 días) 12,702.91 pesos al IMSS, porque en este esquema, el trabajador funge también como su empleador y debe cubrir las aportaciones obrero-patronales. Ese monto es en 2026, pero las tarifas, por ley, seguirán subiendo hasta 2030.

Esto no implica que deba pagar forzosamente ese nivel ni las 250 semanas con las que se promedia el Salario Base de Cotización. El monto a erogar está en función de sus objetivos y de lo que convenga a su estrategia, por eso la importancia de acudir con un especialista en pensiones para recibir la asesoría correcta.

Estos son algunos ejemplos de lo que estarías pagando con diferentes salarios:

Estimación del costo de la Modalidad 40. Elaboración propia con datos del IMSS UMA Salario diario Salario mensual

​(30 días) Costo mensual de la Modalidad 40

​(30 días) Cinco UMAs 586.55 17,596.5 2,540.58 10 UMAs 1,173.10 35,193.0 5,081.17 20 UMAs 2,346.20 70,386.0 10,162.33 25 UMAs

​(máximo) 2,932.75 87,982.5 12,702.91

También debes estar consciente que el tiempo que estés pagando la Modalidad 40 no tienes acceso al servicio de salud del IMSS.

Para entrar en este esquema debes ser de la Ley 73 y no tener una relación laboral formal vigente, esto implica que sí puedes trabajar por honorarios. También, debes tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años ante el IMSS.

¿Cómo funciona la modalidad 10?

Este esquema permite a profesionistas, comerciantes en pequeño, artesanos, plomeros, carpinteros y demás trabajadores no asalariados registrarse de manera voluntaria al IMSS a cambio de un pago acorde a sus ingresos y obtener los mismos beneficios que un empleado que se desempeña en la formalidad.

La Modalidad 10 facilita sumar semanas cotizadas y acumular recursos para tu retiro. Además, a diferencia de la Modalidad 40, brinda seguridad social y la posibilidad de aportar a la Subcuenta de Vivienda Infonavit.

Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, consultoría en estrategias de retiro, comenta que hay dos casos en los cuales este esquema es funcional: trabajadores independientes y en transición.

Estos últimos son aquellos que ya causaron baja formal en alguna organización, pero no tienen la edad mínima exigida (60 años) para jubilarse. En ese caso, este régimen les permite acumular semanas de cotización y, a la vez, contar con seguridad social.

En el caso de la Ley 73, dice, se emplea para no diluir los últimos cinco años de cotizaciones salariales, que son los que determinan el monto de una pensión, y no perder los beneficios de estar afiliado al IMSS.

Otro motivo por el cual se usa es para reactivar derechos ante el IMSS. Por ejemplo, una persona que dejó de cotizar hace seis años o más en el instituto y quiere inscribirse en la Modalidad 40 para mejorar su pensión, necesita cotizar en un empleo formal o en Modalidad 10 por al menos 52 semanas.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 10?

Uno de los factores que dificultan la Modalidad 10 es su costo, debido a que éste es más elevado que la Modalidad 40, con un gasto que puede representar más de 20% del salario con el que el usuario se registre.

La calculadora del IMSS permite estimar el costo que tendrías que pagar si te inscribes a la Modalidad 10 si eres, por ejemplo, un doctor.

Revisa este ejemplo:

División : profesionistas y técnicos.

Grupo Principal: Médicos, enfermeras, técnicos, otros especialistas en salud y trabajadores de apoyo.

Zona geográfica : resto del país.

Ingreso mensual: 87,982.5 (salario máximo vigente para abril de 2026)

Dos anotaciones en este rubro:

El monto máximo del ingreso será de 87,982.5 pesos , el equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), multiplicado por los 30 días de abril 2026. Se considera ese periodo, porque el esquema se contrata con un mes de antelación.

El pago de las prestaciones en dinero que el IMSS otorga se calcula en función de tu ingreso, por ello es importante que informes correctamente el monto real de tus recursos mensuales.

En este ejemplo, el importe que te correspondería pagar por tu aseguramiento, con un salario base de cotización diario de 2,932.75 pesos y una prima de seguro de riesgos de trabajo de 1.13065 es:

Mensual : 17,292.66 pesos.

Bimestral : 35,161.74 pesos.

Semestral: 105,485.21 pesos.

Anual: 210,293.98 pesos.

Por estas aportaciones, el usuario tiene derecho a:

Seguro de enfermedades y maternidad

Seguro de riesgo de trabajo

Seguro de invalidez y vida

Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Seguro de guardería y prestaciones sociales

Infonavit (opcionales)

En Modalidad 10, además de la persona trabajadora independiente asegurada, cuentan con atención médica, hospitalaria y farmacéutica sus beneficiarios legales.

Si deseas Infonavit, la aportación mensual sería de 4,393.13 pesos, para pagar en total (por mes) 21,691.79 pesos; es decir, un monto equivalente a 25% de tu salario registrado.

Como puedes ver, el pago final dependerá del salario con el que cotices, de las actividades que realices, del nivel de riesgo de éstas y de la zona donde trabajes.

Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx