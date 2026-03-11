Taxistas liberan vialidades en el AICM tras mesa de diálogo con autoridades

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se liberaron a partir de las 13:20 horas las vialidades afectadas por los bloqueos de esta mañana, como resultado del diálogo sostenido entre autoridades con representantes de las agrupaciones de taxistas.

En la mesa de diálogo con representantes de las agrupaciones de taxistas del AICM, estuvieron presentes autoridades de las secretarías de Gobernación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del Grupo Aeroportuario Marina.

La terminal aerea capitalina pidió a los pasajeros mantener contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

Como resultado de las negociaciones los taxistas inconformes obtuvieron que la Guardia Nacional estableciera a partir de mañana un operativo para evitar que los taxis por aplicación recogan pasajeros en zonas federales, como el AICM y otros aeropuertos del país.

El AICM informó más temprano que, a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional con el objeto de reforzar las acciones para inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre en el aeropuerto.

En ese sentido, Uber respondió a la Guardia Nacional, recordando que una jueza federal ordenó a las autoridades cumplir con una suspensión definitiva que permite a los conductores de taxi por aplicación dejar y recoger pasajeros en terminales aéreas, incluido el AICM.

Uber precisó que una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional cesar las detenciones arbitrarias y discriminatorias contra sus conductores que operan con la app en los aeropuertos del país. La resolución establece que las autoridades deben detener cualquier acción que implique sanciones, multas o confiscación de vehículos, al considerar que dichas medidas podrían vulnerar los derechos al trabajo y al libre tránsito.

¿Qué exigen los taxistas del AICM?

La organización Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C. informó que la protesta busca exigir a las autoridades que se aplique la ley dentro del aeropuerto y se restrinja la operación de plataformas de transporte privado como Uber o Didi.

Los taxistas sostienen que los servicios por aplicación no deberían operar dentro del aeropuerto, al tratarse de una zona federal, y acusaron que las autoridades han permitido su presencia pese a las restricciones legales vigentes.

Además, señalaron que su inconformidad también responde a iniciativas legislativas en el Senado y la Cámara de Diputados que buscan modificar la regulación del transporte para permitir la operación de estas plataformas en terminales aéreas del país.