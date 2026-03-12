Sheinbaum presentará iniciativa para mejorar las investigaciones de feminicidio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su gobierno presentará una iniciativa orientada a mejorar la investigación de los feminicidios en el país, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de persecución del delito y avanzar hacia la reducción de la impunidad en estos casos.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria adelantó que la propuesta busca replicar a nivel nacional un modelo de investigación desarrollado en la Ciudad de México durante la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Según explicó, ese esquema permitió mejorar la capacidad institucional para atender de manera inmediata los casos y fortalecer la integración de las carpetas de investigación.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio. En la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios que avanzó en la cero impunidad y queremos que se ocurra en todos los estados de la República”, dijo desde Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que, actualmente, el delito de feminicidio es investigado principalmente por las fiscalías estatales, lo que genera diferencias en los procedimientos y capacidades de investigación entre entidades federativas.

La iniciativa, indicó, busca establecer lineamientos metodológicos para homologar la forma en que se investigan estos casos en todo el país.

Entre los elementos centrales de la propuesta se encuentran cambios en la organización de las fiscalías, particularmente en la implementación de turnos continuos y protocolos especializados que permitan atender de manera inmediata los casos.

Otro elemento que mencionó fue el patrón que existe del agresor en los feminicidios, que suele ser alguien cercano a las cito más: “En la mayoría de los casos, lamentablemente el feminicidio es perpetrado por una persona cercana: pareja, expareja”.

Anunció que el proyecto ha sido trabajado por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, en colaboración con Ernestina Godoy.

¿Cómo se investiga el feminicidio?

El feminicidio fue incorporado como tipo penal en el Código Penal Federal en 2012 y posteriormente se armonizó en las legislaciones estatales.

El delito se configura cuando una mujer es asesinada por razones de género y se identifica, al menos uno de los siguientes elementos:

Antecedentes de violencia

Vínculo con el agresor

Presencia de violencia sexual antes o después del feminicidio

Presencia de lesiones o mutilaciones antes o después del feminicidio

Incomunicación de la víctima

Exposición del cuerpo

Amenazas o acoso previo al feminicidio

Y aunque la tipificación del delito ha sido fundamental para el avance del acceso de las víctimas directas e indirectas a la justicia, todavía existen importantes obstáculos en la investigación de estos delitos.

Entre ellos resaltan la falta de capacitación de los ministerios públicos, deficiencias en los protocolos de investigación y diferencias entre estados en la tipificación y clasificación del delito.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México.

Esto implica que, en promedio, 2 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada día del año.

En la última década, la incidencia de este delito se ha mantenido elevada, aunque ha logrado bajar particularmente en los años más recientes.

En 2024 se reportaron alrededor de 797 presuntos casos de feminicidio a nivel nacional, en comparación con los 1,021 casos registrados en 2021 (el año más violento desde que se contabilizan los feminicidios).

Además, las estadísticas muestran que una proporción significativa de los asesinatos de mujeres ocurre en el ámbito doméstico o por agresores conocidos, lo que refuerza la importancia de mecanismos de investigación que contemplen estas dinámicas de violencia de género.

La presidenta señaló que la iniciativa será presentada formalmente en las próximas semanas y que su objetivo es que las fiscalías de las 32 entidades federativas adopten una metodología común de investigación que permita mejorar la eficacia en la resolución de estos casos.