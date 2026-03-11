Sheinbaum habla con Petro sobre crisis en Medio Oriente y asistencia de México a la CELAC

El Gobierno de México informó este miércoles que la presidenta, Claudia Sheinbaum, conversó con su par en Colombia, Gustavo Petro, ahondando en la importancia de "fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo".

En ese mismo intercambio, según precisó la presidencia de Colombia, además de abordar temas como la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo o la unión latinoamericana, México confirmó que participará en la Cumbre CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)-África, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo, estando representado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

A su vez, Petro sostuvo una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña en el marco de la Cumbre CELAC-África. Ambos mandatarios, además, confirmaron su asistencia al evento "En defensa de la democracia", que se desarrollará en Barcelona el 18 de abril.

Petro aboga por una alianza contra el narcotráfico

Petro reinvindicó este miércoles la importancia de apostar por una alianza contra el narcotráfico de la que formen parte "todos los países de las Américas" y donde impere la "unidad" frente a los "fundamentalismos ideológicos", en unas declaraciones en las que lamentó que Bogotá no haya sido invitada al Escudo de las Américas impulsado por Estados Unidos.

"Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas", insistió el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde criticó que "ni a Brasil, ni a México, ni a Colombia" se les haya invitado al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con la que éste busca crear una "coalición militar" contra cárteles del narcotráfico.

Según defendió el líder sudamericano —en respuesta a unas declaraciones del mandatario estadounidense en las que asegura que sí contaron con los tres países para la referida cumbre del Escudo de las Américas—, Brasil, Colombia y México son "claves en la lucha contra el narcotráfico", pese a que, lamentó, no fueron invitados "y no por voluntad del presidente Trump".

Convencido de que es un "error sustancial" convertir una "alianza antinarcotraficante" en una "alianza ideológica", Petro abogó por "rescatar la integración latinoamericana y del Caribe" por encima de las "diferencias ideológicas entre gobiernos".

Cabe señalar que el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó en rueda de prensa que Colombia no había sido invitada a la cumbre porque el Ejecutivo colombiano no ha mostrado el suficiente "nivel de cooperación" que la Administración norteamericana espera.