Acciones de Oracle subieron 9.18% luego de su reporte financiero

Los títulos de Oracle, una de las empresa tecnológicas más importantes, subieron con fuerza en Wall Street en la jornada del miércoles, apoyadas por sus resultados financieros que superaron las expectativas de los inversionistas, además de un optimismo renovado en su división de Inteligencia Artificial (IA).

Las acciones de la firma escalaron 9.18% a 163.12 dólares por unidad, con lo que registró su mayor alza desde 9 de febrero, cuando escaló 9.64 por ciento.

Por el contrario, en su rendimiento en 2026 la historia es distinta al presentar un descenso de 16.31 por ciento.

La compañía reportó ganancias y utilidades por acción superiores a lo que el mercado había proyectado para el tercer trimestre fiscal de 2026.

Su infraestructura de nube (OCI) mostró un salto impresionante del 84%, consolidándose como un competidor sólido frente a otros gigantes del sector.

Oracle elevó su guía de ingresos para el año fiscal 2027, destacando una demanda masiva de servicios de infraestructura para entrenar modelos de IA.

En su reporte, la empresa registró ingresos de 17,200 millones de dólares y una utilidad por acción de 1.79 dólares.

Hacia adelante, Oracle anticipa que el crecimiento se mantendrá elevado. La empresa proyecta crecimiento de ingresos de aproximadamente entre 18 a 20% en el próximo trimestre, con utilidad por acción entre 1.92 y 1.96 dólares, además de elevar su previsión de ingresos para el año fiscal 2027 hasta 90,000 millones de dólares, por encima del consenso del mercado.

“Oracle subió en Wall Street el miércoles después de que la compañía publicó sólidos resultados trimestrales y ofreció una guía que sugiere que la demanda por cómputo para IA sigue fuerte”, escribieron analistas de GBM Research.

Añadieron que sus ingresos en el negocio de infraestructura aumentaron 84% en el tercer trimestre fiscal, por lo que la empresa mantuvo su proyección de 50,000 millones de dólares en gasto de inversión para el año fiscal actual, “lo que podría aliviar preocupaciones sobre un exceso de gasto”.