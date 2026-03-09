Sheinbaum reitera que no aceptará propuesta de Trump para permitir operaciones del ejército de EU en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este lunes que su gobierno ha rechazado en diversas ocasiones la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Ejército estadounidense participe en operaciones contra el crimen organizado en territorio mexicano, al subrayar que la seguridad del país corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la primera mandataria mexicana, durante su conferencia de prensa mañanera.

Sheinbaum Pardo explicó que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en intercambio de información e inteligencia, pero dejó claro que las operaciones en territorio nacional corresponden únicamente a las instituciones mexicanas.

Las declaraciones se dan después de que Trump reiteró que México representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y afirmó que el país es el “epicentro” de la violencia de los cárteles en el hemisferio, durante un discurso en la inauguración de la cumbre denominada “Escudo de las Américas” en Miami.

En respuesta, la presidenta mexicana señaló que la cooperación bilateral debe enfocarse también en acciones que, dijo, dependen del gobierno estadounidense, particularmente el combate al tráfico ilegal de armas hacia México.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”, afirmó.

Asimismo, planteó que otro punto clave de la cooperación bilateral debe ser la reducción del consumo de drogas en Estados Unidos, al señalar que ese fenómeno alimenta el mercado del narcotráfico.

“Hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos”, dijo.

La presidenta sostuvo que México ha reforzado las acciones para evitar el tráfico de drogas hacia el país vecino y aseguró que el flujo de fentanilo se ha reducido de manera significativa.

“Se ha reducido a la mitad el fentanilo que cruza de México a los Estados Unidos y otras drogas también”, comentó.