Claudia Sheinbaum visitará Brasil entre junio y julio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que hablaron de desarrollo económico, educación, ciencia y una posible visita.

Esta conversación se da después de la reunión entre 12 países latinoamericanos y Estados Unidos en donde uno de los temas centrales era el narcotráfico y donde ambos países, junto a Colombia no asistieron.

Por su parte, el presidente Brasil informó que la llamada tuvo como prioridad hablar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas, especialmente en el ámbito energético.

“Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reuniera al sector privado de ambos países y explorare nuevas oportunidades de negocio”, abundó.

Al mismo tiempo, adelantó que la presidenta Sheinbaum aceptó la invitación para la visita, la cual tendría lugar entre junio y julio del presente año.

Otro rechazo

Por otro lado, mandataria reiteró, durante su conferencia matutina, que su gobierno ha rechazado en diversas ocasiones la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Ejército estadounidense participe en operaciones contra el crimen organizado en territorio mexicano, al subrayar que la seguridad del país corresponde exclusivamente a las autoridades nacionales.

Sheinbaum Pardo explicó que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en intercambio de información e inteligencia, pero dejó claro que las operaciones en territorio nacional corresponden únicamente a las instituciones mexicanas.

Las declaraciones se dan después de que Trump reiteró que México representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y afirmó que el país es el “epicentro” de la violencia de los cárteles en el hemisferio, durante un discurso en la inauguración de la cumbre denominada “Escudo de las Américas” en Miami.