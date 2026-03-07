“No voy a aprender su maldito idioma”: Trump genera polémica por frase en reunión con líderes de América

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre el idioma español durante la cumbre regional Shield of the Americas (Escudo de las Américas), un encuentro convocado en Florida para impulsar una coalición continental contra los cárteles del narcotráfico.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que no tiene intención de aprender español, a pesar de que el idioma es predominante en gran parte de América Latina.

Trump aseguró que, aunque se considera bueno con los idiomas, no dedicará tiempo a estudiarlo debido a sus responsabilidades como presidente.

“Podría hacerlo, soy bueno con los idiomas, pero no tengo tiempo para aprender su maldito idioma”, dijo ante líderes y funcionarios reunidos en el encuentro.

Reconoce ventaja de Marco Rubio

En medio de sus comentarios sobre el idioma, Trump también señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene una ventaja al hablar español.

El presidente explicó que Rubio puede comunicarse directamente con varios líderes latinoamericanos sin necesidad de intérpretes, lo que facilita las conversaciones diplomáticas.

Trump, en cambio, reconoció que depende de traductores para ese tipo de diálogos.

Ante su falta de dominio del idioma, el mandatario subrayó que contar con buenos intérpretes es clave durante las reuniones internacionales.

Incluso afirmó que puede darse cuenta cuando un traductor no está haciendo bien su trabajo, al notar que resume demasiado sus frases o cambia el sentido de sus palabras.

Trump recordó que en el pasado tuvo una intérprete que, según él, llegaba a modificar lo que decía cuando no estaba de acuerdo con su mensaje.

En otro momento de la conversación, el presidente estadounidense hizo una broma durante un intercambio con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Cuando Hegseth comentó que solo hablaba “americano”, Trump respondió entre risas: “Yo hablo cubano”, comentario que generó reacciones entre los asistentes.

¿Qué es el “Escudo de las Américas”?

La cumbre fue organizada por el gobierno estadounidense con el objetivo de impulsar una alianza regional para combatir a los cárteles del narcotráfico y otras redes criminales transnacionales.

Durante el encuentro, Trump anunció la formación de una coalición integrada por varios países del continente que buscará coordinar acciones contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Según explicó el mandatario, la iniciativa contempla incluso el uso de fuerza militar para enfrentar a los grupos criminales, a los que calificó como una amenaza para la seguridad del hemisferio.

Al encuentro asistieron mandatarios y líderes políticos de América Latina cercanos a Washington, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele.

México, epicentro de la violencia del narcotráfico

En el marco de la cumbre, Trump también lanzó críticas hacia México al hablar del impacto de los cárteles en la región.

El mandatario aseguró que México se ha convertido en el “epicentro de la violencia de los cárteles”, afirmando que estas organizaciones alimentan gran parte del derramamiento de sangre en el continente.

Además, sostuvo que los cárteles “están dirigiendo México”, declaraciones que se suman a la presión que su administración ha ejercido sobre el gobierno mexicano para intensificar el combate al narcotráfico, especialmente al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este sábado con un llamado a mantener “cabeza fría” ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

Previo a encabezar la inauguración del Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca, en el Estado de México, la mandataria fue cuestionada por diversos medios de comunicación sobre los dichos del republicano durante una cumbre regional en Florida.

Su respuesta fue “cabeza fría”, al mismo tiempo que mencionó que el lunes hablaría del tema.