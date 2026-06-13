CNTE: Revertir la reforma educativa de 2013, uno de sus mayores logros

Surgida en 1979 como un movimiento sindical disidente a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del cual forma parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una organización que ha obtenido una serie de concesiones del gobierno, entre las que destaca la derogación de la reforma educativa de 2013 y la eliminación de la evaluación como mecanismo de permanencia en la docencia en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ello se suma la reducción de la edad de jubilación en el sexenio actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Logro principal: derogación de la reforma educativa

Con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ocurrió uno de los mayores triunfos de la CNTE, al convencer al mandatario de derogar la reforma educativa de 2013, que fue una de las acciones de gobierno que más la han afectado en su historia como organización gremial.

La reforma de 2013 establecía la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio. La de 2019 derogó el concepto de evaluación para la permanencia. Señala que los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en ningún caso afectarán la permanencia de los maestros en servicio.

Asimismo, en 2013 se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Con la reforma de 2019, se extinguió esa institución y se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), como organismo descentralizado con autonomía técnica y operativa, pero fue eliminado en 2024 cuando el Congreso de la Unión avaló la desaparición de siete órganos autónomos.

Alma Maldonado, académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró que el mayor logro es revertir la reforma educativa de 2013, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo central era quitarle al sindicato el control del acceso a las plazas ya ocupadas por los docentes y personal de la educación en general, así como las nuevas.

Destacó que para la CNTE controlar el acceso a las plazas es fundamental porque con ello mantienen cautivos a los normalistas que siempre van a aspirar a tener un contrato en la SEP.

Dijo que algunos logros de la Coordinadora, como la desaparición de la evaluación ha tenido un impacto en la calidad educativa porque repercute en la posibilidad de mejorar el sistema educativo.

Reducen edad de jubilación para maestros

Otro de los principales logros obtenidos por la CNTE ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo firmó dos decretos que mejoran las condiciones laborales del magisterio nacional.

El primero facilita la movilidad de maestras y maestros, permitiéndoles solicitar cambios para trabajar en escuelas cerca de sus hogares, en el marco de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) —en tanto se consultará con los profesores los cambios necesarios para desaparecer este mecanismo y construir una propuesta desde abajo—.

El segundo permitirá acceder a una pensión jubilatoria reduciendo la edad de jubilación para que en 2034 quede en 53 años para las mujeres y 55 años para hombres.

Marco Antonio Fernández Martínez, coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, comentó que reducir la edad de retiro costará 140,000 millones de pesos.

El académico dijo que también hay que tomar en cuenta que el año pasado el gobierno dio recursos adicionales a la Sección XXII del SNTE controlada por la CNTE y se basificó a profesores de Chiapas.

Lo delicado, indicó, es que todo ha sido a cambio de nada. No hay un compromiso para poder establecer mecanismos más serios de los aprendizajes en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, de recuperar las clases perdidas por las movilizaciones de los maestros.

Si las concesiones no se traducen en mejoras para estudiantes, no habría controversia, pero eso no ha sido así, recalcó.

Dijo que tan solo este año, debido al plantón iniciado por la CNTE en la Ciudad de México el 25 de mayo y las movilizaciones que mantienen en varias entidades del país, llevamos al menos dos semanas sin clases. “Son concesiones a costa del bienestar de los alumnos”.

Asimismo, destacó que hay una resistencia para evaluar los aprendizajes de la denominada Nueva Escuela Mexicana y no hay ofrecimiento para recuperar los días de clase.

Reconocimiento como interlocutor fue lo primero que logró la Coordinadora

Si se toma en cuenta la historia de esa agrupación, desde el año de su fundación, en 1979 a la fecha, uno de sus logros iniciales fue el reconocimiento como interlocutor válido en el escenario político y laboral, lo cual consiguió en sus primeros 10 años de existencia.

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Salamanca, Aldo Muñoz Armenta, diferentes gobernadores reconocieron la autoridad de los disidentes.

Para el académico, lo relevante es que ese reconocimiento implicó control sobre plazas docentes y administrativas, el manejo de las escuelas de educación básica y normal y del escalafón laboral. Así lo señala en el análisis “El sindicalismo magisterial disidente y la izquierda partidista en México: una relación sin compromiso (1979-2024)”, publicado en la revista Revueltas, de Chile.

Ley del ISSSTE de 2007, uno de los principales reveses para la CNTE

A lo largo de su historia, la CNTE ha tenido diversas afectaciones como la que representó la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que no solo afectó a los trabajadores de la educación sino a todos los del Estado y la reforma educativa de 2013, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

En el caso de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, el cambio más relevante, respecto de su antecedente, la reforma de 1983, es la sustitución del sistema solidario de pensiones en el que el Estado garantizaba una pensión calculada con base en el último salario y los años de servicio por un modelo de cuentas individuales administradas por Afores.

La pensión se otorgaba con 30 años de servicio en el caso de los hombres y 28 años en el caso de mujeres.

La ley de 1983 exigía 15 años de servicio y 55 años de edad, en tanto la ley de 2007 pide 60 años de edad y 25 años de cotización.

La ley de 1983 contemplaba que el ISSSTE administraba de forma centralizada y la 2007 creó PENSIONISSSTE como un ente encargado de administrar las cuentas individuales.

Movilizaciones relevantes

Entre las mayores movilizaciones destaca la de 2006, cuando, de mayo a noviembre se instalaron en un megaplantón en Oaxaca, en demanda de incremento salarial y recursos para escuelas y para exigir la renuncia del gobernador, Ulises Ruiz, lo que derivó en el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y su desalojo en junio de ese año, lo que a su vez ocasionó una serie de marchas y enfrentamientos.

También destacan las movilizaciones en 2012 contra la Alianza por la Calidad de la Educación y entre 2013 y 2014 contra la Reforma Educativa, lo que generó un serio enfrentamiento con el gobierno en turno.

En entrevista, Alma Maldonado, explicó que la CNTE acorrala a los gobiernos en turno en distintas coyunturas en una lógica de movilización y negociación.

Por ello, desde esa perspectiva, la Copa Mundial de la FIFA era una oportunidad que debían aprovechar los integrantes de la Coordinadora, pero hasta ahora no queda claro lo que obtuvieron.

A diferencia de otros episodios, actualmente el gobierno no ha accedido a la demanda de derogación de la ley del ISSSTE de 2007, a pesar de que la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum lo prometió en varias ocasiones, añadió la académica.