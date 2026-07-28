Alertan sobre riesgo que corre el acervo audiovisual de Canal Once por cierre de instalaciones

Desde el pasado mes de mayo, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantiene tomadas las instalaciones del Canal Once, impidiendo el acceso a los empleados, incluyendo al personal especializado encargado de la custodia y mantenimiento del acervo audiovisual, lo que ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre si es legítimo que la protesta social ponga en riesgo el patrimonio cultural de todos los mexicanos.

Canal Once ha recibido dos veces el reconocimiento de la UNESCO como mejor televisora educativa y cultural del mundo, incluso el archivo audiovisual del porgrama de Cristina Pacheco, "Aquí nos tocó vivir", está inscrito como Memoria del Mundo; sin embargo, hoy ese acervo corre el peligro de sufrir daños por falta de mantenimiento y custodia.

Especialistas en digitalización de archivos, en movimientos sociales, así como cronistas y escritores reconocidos han manifestado su preocupación porque aparentes demandas educativas se han desvirtuado hacia la toma de un canal de televisión emblemático cuya imprescindible resguardo de parte de la memoria reciente del país está careciendo del cuidado necesario.

El reconocido autor Fabrizio Mejía Madrid escribió un artículo que comienza de esta manera: “No recuerdo movimiento social alguno que haya tomado un medio de comunicación para no usarlo y, en cambio, sí destruirlo”.

Por su parte, el periodista y poeta Pedro Miguel también ha opinado en el mismo sentido: “Este acervo que está en riesgo son 67 años de historia nacional que tiene una importancia fundamental para el país y el hecho de no poder ingresar al mismo, implica que no se puede presentar como se debiera lo que es un discurso de la nación y eso es grave porque se rompe un vínculo con la historia del país”.

Incluso, en las paginas de este diario, el columnista Federico Rubli Kaiser escribió lo siguiente: "La ocupación de las instalaciones del Canal tiene un daño colateral que no se ha sopesado. El Canal alberga un valiosísimo archivo audiovisual que es una fuente excepcional para la consulta de investigadores, analistas y escritores. La videoteca resguarda cerca de 67 años de materiales, incluidos registros históricos, culturales, científicos y periodísticos. Entre ellos se encuentra el archivo de Cristina Pacheco (reconocido por la UNESCO), programas científicos, miles de entrevistas a personajes del arte y la cultura, programas de música clásica, etcétera.

"Pero los archivos audiovisuales requieren de un mantenimiento constante para controlar condiciones de temperatura, humedad, suministro eléctrico y funcionamiento de los equipos. La interrupción prolongada de estas tareas lleva a su deterioro físico. La falta de acceso de personal especializado para ello es un factor de alto riesgo que puede llevar a su pérdida irreversible. No se sabe si ya ha habido daños y/o desapariciones del acervo".

Acervo del Canal Once en riesgo.Especial

Un acervo de casi siete décadas, en peligro

Hace 67 años Canal Once inició transmisiones y en este tiempo ha logrado constituir un acervo audiovisual en el que se refleja las historia nacional desde ámbitos como el retrato de costumbres hasta la educación escolar y una barra infantil que ha sido reconocida en el mundo en el menudo entero.

Los anterior, impide que se lleven a cabo las labores cotidianas y de mantenimiento de ese gran acervo que reúne los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional, muchos programas culturales, educativos y científicos.

La videoteca de Canal Once resguarda casi siete décadas de historia audiovisual de México y constituye el acervo más antiguo de la televisión pública nacional. Dentro de este invaluable acervo destacan el archivo audiovisual de Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México, reconocimiento que acredita suextraordinario valor documental. También está “Hoy en la Cultura”, el primer programa cultural en televisión en México y la famosa clase de matemáticas con las que inició sus transmisiones a las 18:00 horas del 2 de marzo de 1959.

Son miles de documentos audiovisuales que conforman el acervo del Once y otras emisiones emblemáticas son los que narran susceso históricos como el movimiento del EZLN, el FOBAPROA, los procesos electorales y movimientos sociales como el de 1968, de Atenco y las autodefensas de Michoacán. Son todos testimonio irrepetible de la vida política, social, cultural, científica y educativa de México.

Por esta trayectoria televisiva, El Once ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo, los premios Promax y BDA de Latinoamérica y en dos ocasiones con el máximo reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la mejor televisora del mundo.