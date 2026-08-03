Exportaciones de petróleo de EU en julio cayeron a su nivel más bajo en ocho meses

Las exportaciones de petróleo de Estados Unidos en julio cayeron a ⁠3,66 millones de barriles por día, el nivel más bajo en ocho meses, según datos de seguimiento de buques, ya que un acuerdo de paz efímero con Irán en junio inundó brevemente los ⁠mercados con crudo de Oriente Medio.

Estados ⁠Unidos se había afianzado este año como el principal exportador mundial de petróleo después de que la guerra con Irán redujera drásticamente el suministro de crudo de Oriente Medio y obligara a los países asiáticos y europeos a recurrir a Estados Unidos para cubrir el déficit.

Los envíos de petróleo estadounidense se dispararon hasta los 5.7 millones de bpd en mayo, un récord mensual.

Sin embargo, desde entonces han ido disminuyendo de forma constante. Un memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán en junio ayudó temporalmente a los petroleros bloqueados a atravesar el estrecho de Ormuz, lo que aumentó la oferta en los mercados petroleros.

El número de petroleros que salían del estrecho en un día alcanzó un máximo de 42 durante el período del acuerdo de paz.

La cuota de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos a Asia se redujo hasta alrededor del 40% en julio, desde el 52% registrado en junio, ya que los principales compradores, entre ellos Japón y Corea del Sur, recibieron menos envíos.

Los envíos a Japón, el principal comprador en junio y julio, cayeron un 67% a 324,000 bpd en julio desde el máximo alcanzado en mayo, mientras que los envíos a Corea del Sur descendieron un 39% a 474.000 bpd.

Los envíos a Europa también se ⁠redujeron hasta situarse en unos 1.7 millones de bpd ⁠en julio, frente a los 2.5 millones ⁠de bpd en mayo.

Las exportaciones de crudo procedentes de la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno de Estados ⁠Unidos también se ralentizaron, hasta alcanzar un total de tan solo 31.000 bpd en julio. Los dos envíos tuvieron como destino Francia y Perú, según datos de Kpler.

La elevada tasa de utilización de las refinerías en Estados Unidos también mantuvo los barriles alejados de los mercados de exportación, señaló Rohit Rathod, analista de Vortexa.

La media de cuatro semanas de la tasa de utilización de las refinerías estadounidenses se situó en torno al 96,3%, la más alta desde 2018, según datos de la Administración ⁠de Información de Energía de Estados Unidos, con el volumen de crudo que entra en las refinerías en su nivel más alto en unos siete años.