La UE acepta el plan de acción presentado por X para mejorar su transparencia

La Unión Europea, que el ⁠año pasado impuso una multa de 120 millones de euros (137.2 millones de dólares) ⁠a la red social ⁠X, de Elon Musk, anunció este miércoles que había aceptado un plan de acción presentado por la compañía para cumplir con las normas de transparencia establecidas en la Ley de Servicios Digitales del bloque.

"La Comisión Europea ha aceptado el plan de acción de X para cumplir con las obligaciones de transparencia y garantizar el acceso de los investigadores a los datos, de conformidad con la Ley de Servicios Digitales", señaló en un comunicado.

"Las medidas aprobadas suponen un paso importante para ⁠que los investigadores, la sociedad ⁠civil y ⁠el público en general puedan obtener una mayor ⁠transparencia sobre los sistemas de X, en particular para supervisar los riesgos sistémicos de X y evaluar el impacto más amplio de la plataforma en sus usuarios y en la sociedad europea en ⁠su conjunto", añadió.