Wyndham acelera su expansión en México con 45 proyectos hoteleros

México es clave en la estrategia de Wyndham Hotels & Resorts para América Latina y el Caribe. La compañía, que opera bajo un modelo basado casi por completo en franquicias, encuentra en el país una combinación de demanda turística, viajes corporativos, actividad industrial y desarrolladores interesados en ampliar su presencia hotelera.

En entrevista con El Economista, Jesús Aguilar, director regional de Operaciones para Wyndham Hotels & Resorts LATAM, explica que la expansión se concentra en corredores distintos. La península de Yucatán mantiene oportunidades vinculadas al turismo, el norte avanza por la industria maquiladora, el comercio fronterizo y los desplazamientos de negocios, mientras Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México forman parte de una red que busca mayor cobertura.

Expansión nacional

La empresa cuenta en México con 102 hoteles, 15,908 habitaciones, 14 marcas y presencia en 45 ciudades. Aguilar menciona que el pipeline contempla 45 propiedades en desarrollo, cifra que confirma el peso del mercado mexicano dentro de la región.

México es el mercado más importante de Latinoamérica para Wyndham Hotels & Resorts, eso ayuda a fomentar inversiones y atraer capital", dijo Jesús Aguilar, director regional de Operaciones para Wyndham Hotels & Resorts LATAM.

Entre los movimientos recientes aparece la apertura de Wyndham Garden Durango, realizada el 29 de junio. En Tijuana, una propiedad que operaba con la marca Trademark se prepara para adoptar Wyndham Garden, para fortalecer el reconocimiento de marca en destinos clave.

Explica que la relación con Grupo MX es otro componente del crecimiento. Wyndham mantiene 15 hoteles con este socio, tres de ellos en la Ciudad de México. En total, el portafolio de la compañía suma 18 propiedades en la capital, donde identifica posibilidades para ampliar su oferta, aunque los proyectos no firmados permanecen bajo confidencialidad.

La frontera norte aporta señales favorables. Aguilar destaca que una propiedad en Ciudad Juárez sostiene una ocupación superior a 80%, desempeño que respalda nuevas inversiones en plazas conectadas con manufactura, logística y movilidad empresarial. Para la compañía, estos resultados permiten diversificar el portafolio y reducir la dependencia de los destinos vacacionales.

El crecimiento regional también se apoya en la escala global de Wyndham. La empresa reúne 25 marcas, más de 8,400 hoteles en cerca de 100 países y más de 869,000 habitaciones. En América Latina y el Caribe opera más de 310 hoteles y 50,500 habitaciones en 29 países.

Hotel Bristol Panamá.Foto: Cortesía

Tecnología hotelera

La estrategia no se limita a sumar propiedades. "Desde 2018, Wyndham ha invertido más de 450 millones de dólares en tecnología y migró sus sistemas a la nube. Para los franquiciatarios, el objetivo es mejorar ingresos, reducir tareas operativas y responder a un huésped que privilegia la mensajería sobre las llamadas telefónicas".

Aguilar comenta que Wyndham Connect integra comunicación con el cliente, registro de entrada y salida móvil, propinas digitales y venta de servicios adicionales. La plataforma opera en más de 5,000 hoteles, ha generado cerca de 12 millones de interacciones y alrededor de 20 millones de dólares en ingresos por upselling. En el caso de México se han logrado 60,000 interacciones.

El directivo dijo que la herramienta puede anticipar solicitudes y responder preguntas frecuentes, como horarios de desayuno, alberca o servicios. La interacción puede comenzar antes de la llegada mediante mensajería, sin exigir al huésped aprender una aplicación adicional. Sin embargo, subraya que la supervisión humana sigue siendo indispensable.

Jesús Aguilar, director regional de Operaciones para Wyndham Hotels & Resorts LATAM, explica la expansión, tecnología y estrategia en México.Foto: Patricia Ortega

No queremos sustituir a las personas, buscamos que la inteligencia artificial atienda el trabajo repetitivo y libere tiempo para el huésped"

La compañía también utiliza sistemas de gestión de ingresos que revisan hasta cinco veces al día las tarifas de competidores, detectan cambios en la demanda y sugieren ajustes. Esta información permite reaccionar ante aumentos de ocupación, eventos locales o variaciones en el ritmo de reservaciones.

Para Wyndham, la combinación de expansión, franquicias y tecnología define la siguiente etapa en México dentro del mercado hotelero nacional. "El país funciona como plataforma para atraer inversionistas, probar soluciones operativas y atender segmentos que van del viajero cotidiano al huésped de negocios. La meta es consolidar el portafolio con propiedades rentables, marcas reconocibles y herramientas que mejoren cada estancia", concluyó Jesús Aguilar.