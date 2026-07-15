Adoptar un perro o gato: 3 tipos de gastos que debes planear para cuidar tu bolsillo

Adoptar una mascota, como un perro o un gato, puede cambiar por completo la vida a un animal, la dinámica del hogar y las finanzas familiares durante de los próximos 15 años.

"Como todo en la vida, tiene un impacto económico y siempre es muy importante tomarlo en cuenta antes de adoptar a un animal y, sobre todo, a un miembro de la familia", explicó Alejandro Pacheco, médico veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

Para Elizabeth Mondragón, asesora financiera, la solvencia económica es clave al decidir adoptar un perro o gato, ya que son seres que dependerán completamente de sus dueños y pueden vivir entre 15 o hasta más de 20 años, según el veterinario.

Sandra y César, ambos profesores en la UNAM, lo sabían cuando decidieron adoptar a sus perros. “En principio sabíamos que iba a implicar un gasto y decidimos tenerlo. No es que nos sobrara el dinero, pero bien organizados dijimos: sí lo logramos”, explicó la doctora en Ciencias por la misma institución.

Desde el primer día conviene identificar los tres tipos de gastos que implica cuidar una mascota que van desde los indispensables para la integración en el hogar, como los imprevistos que pueden comprometer tanto su salud como las cuentas del hogar.

El gasto comienza desde el primer día

Los primeros gastos provienen una revisión veterinaria que da cuenta del estado de salud del animal, del cual se define el plan de atención. Este paso suele ser el más pesado financieramente, ya que se debe incluye la consulta veterinaria, desparasitación interna y externa, vacunación, estudios y, dependiendo de la condición de salud y edad del animal, algún procedimiento adicional.

A ello se le suma la compra gradual de accesorios necesarios para que el perro o gato se adapte a la casa: platos de comida y agua, collar y correa, transportadora, camas, juguetes y demás adaptaciones.

"No todo se necesita de golpe, aclaro, aunque sí hay elementos indispensables desde el inicio”, agregó el gerente de MSD Salud Animal en México.

Durante esta fase se pueden conocer y presupuestar varios de los gastos esenciales: un alimento acorde a las necesidades nutricionales, vacunas, desparasitaciones y chequeos programados.

Arma tu presupuesto

De acuerdo con el estudio Cómo la presencia de mascotas está redefiniendo el consumo en México, realizado por Deloitte, adoptar un animal no implica un crecimiento infinito del gasto, sino una reasignación de recursos dentro del consumo familiar.

Deloitte distingue tres capas claramente diferenciadas:

Gasto recurrente y previsible: Aquel que los hogares incorporan de manera estable en su presupuesto mensual, como el alimento. Gasto variable pero crítico: Está relacionado a la salud y no es tan constante. Incluye consultas veterinarias, emergencias médicas, medicamentos y hospitalizaciones. Gasto discrecional o aspiracional: Está vinculado a servicios y experiencias que no son estrictamente indispensables, pero han ganado relevancia, como los paseadores o entrenadores.

Sandra y César, por ejemplo, tienen un presupuesto exclusivo para cada uno de sus cuatro perros, ya que tres de ellos tienen condiciones particulares. “Dentro de ese apartado mensual hay que incluir citas al médico, análisis, fisioterapia y medicamentos”, agregó.

Los gastos cotidianos cuentan mucho, como la calidad del alimento, la desparasitación o cumplir con las revisiones programadas. La prevención no solo ayuda a cuidar la salud del animal, sino también a evitar enfermedades que pueden crear grandes desembolsos.

Por ejemplo, la ehrlichiosis es una enfermedad peligrosa transmitida por la mordedura de garrapatas, y puede prevenirse si hay buena desparasitación. Pero si se omite y un perro se enferma, necesitará de estudios, tratamiento, e incluso hospitalización.

“Siempre es mucho más barato prevenir”, afirmó Alejandro Pacheco.

Fondo de emergencia y seguro de mascotas

Mondragón considera importante prepararse ante imprevistos mediante un fondo de emergencia exclusivamente para las mascotas, de al menos un salario mensual. Ese ahorro puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar un accidente o una enfermedad complicada.

"Que tengas un respaldo económico te va a ayudar a no endeudarte", mencionó.

A esto, María José Codesal, asesora financiera, recomendó planear el ahorro anual según los costos de cuidado. "Puedes ir a una cita con el veterinario, saber cuánto te cuesta eso y repartirlo en los siguientes meses para irse haciendo un mini fondo de emergencia."

Otra alternativa es contratar un seguro para mascotas, ya que con él se traslada el riesgo financiero a la aseguradora en caso de emergencia. Esta opción puede ser útil para quienes tengan problemas para armar un fondo robusto, según Codesal.

Tener una mascota es también una decisión financiera, porque implica prever los costos necesarios para garantizarle una vida digna.

"Si dentro de tu proyecto de vida está tener una mascota como parte de tu familia, vale la pena explorar estas opciones", dijo Codesal.