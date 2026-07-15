Volaris será la primera aerolínea con base en México en ofrecer Starlink

Volaris anunció que instalará el servicio de internet satelital Starlink en toda su flota Airbus A320 y A321 a partir de 2027. El proyecto abarcará más de 150 aeronaves y estará disponible en rutas nacionales e internacionales, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

Con el acuerdo, Volaris será la primera aerolínea con base en México, Costa Rica y El Salvador en incorporar esta tecnología a bordo. La empresa no informó el costo que tendrá para los pasajeros, las rutas que serán atendidas primero ni el calendario completo de instalación.

La red de Starlink, desarrollada y operada por SpaceX, utiliza satélites de órbita terrestre baja. El sistema ofrece alta velocidad y baja latencia para actividades como mensajería, navegación en internet, videollamadas, reproducción de música, trabajo remoto y consumo de contenidos en streaming.

Cambio digital

El anuncio se produce mientras las aerolíneas incorporan nuevos servicios digitales para responder a pasajeros que buscan permanecer conectados durante el viaje. En el caso de Volaris, la decisión añade una prestación tecnológica a un modelo de ultra bajo costo, en el que distintos servicios se contratan por separado.

Con Starlink, nuestros clientes podrán usar su servicio favorito de streaming, hacer videollamadas, escuchar música en línea o trabajar mientras permanecen conectados a bordo, desde el despegue hasta el aterrizaje", dijo Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris.

Además de la conexión para viajeros, la tecnología tendrá aplicaciones operativas. La aerolínea prevé utilizar datos en tiempo real para mejorar la comunicación entre los aviones y los equipos en tierra, apoyar el mantenimiento predictivo, atender contingencias y mantener conectadas a las tripulaciones durante el vuelo.

Estas funciones pueden incidir en la coordinación de operaciones, el seguimiento técnico de las aeronaves y la capacidad de respuesta ante cambios en itinerarios. Sin embargo, la empresa todavía no ha detallado cómo integrará la información generada por el sistema ni qué inversiones adicionales requerirá su operación.

Proyecto regional

La instalación forma parte de una iniciativa de Indigo Partners, fondo de capital privado con inversiones en transporte aéreo. El programa también considera a Frontier Airlines, Wizz Air, JetSMART y Cebu Pacific.

En conjunto, las cinco aerolíneas prevén incorporar Starlink en más de 1,000 aeronaves. La escala del proyecto permitirá extender la conectividad a mercados de Norteamérica, Europa, Sudamérica, Centroamérica y Asia, aunque cada empresa definirá su propio calendario y esquema comercial.

Para Volaris, la implementación implicará cambios en su oferta a bordo, pero también planteará decisiones sobre precio, acceso y capacidad de servicio. La aceptación entre los pasajeros dependerá de la estabilidad de la conexión, el costo y la disponibilidad en la red.

La aerolínea opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Con el despliegue previsto para 2027, buscará incorporar internet en vuelo a toda su flota, mientras la conectividad se convierte en un elemento de competencia en la aviación comercial en el mercado regional.