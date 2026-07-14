Vacaciones de Verano: Cofepris alerta sobre cinco playas con altos niveles de bacterias fecales

A punto de que termine el ciclo escolar 2025-2026 y arranquen por completo las vacaciones de verano en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que cinco de las 289 playas mexicanas que suelen ser más concurridas resultaron "no aptas" para su uso recreativo en esta temporada.

El organismo detalló que tras su monitoreo pre-vacacional de la calidad del agua de mar, algunos destinos de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz rebasaron el límite máximo de la bacteria Enterococcus Faecalis, por lo que representan un riesgo para la salud de los turistas y sus habitantes.

El estudio realizado en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios estatales (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP) arrojó que el 98.3% de las playas analizadas en 76 destinos turísticos del país, es decir 284 playas sí son aptas para su uso.

¿Cuáles son las playas no aptas para uso recreativo en las vacaciones de verano de 2026?

La Cofepris detalló que las cinco playas donde se detectaron las condiciones nocivas para la salud durante esta temporada vacacional son:

Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California

Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco

Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca

Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz

La Cofepris recomendó a los bañistas que se abstengan de nadar en dichos destinos, así como evitar otros usos recreativos de contacto directo.

El organismo explicó que su análisis que forma parte la estrategia nacional de vigilancia pre-vacacional comprendió un total de 2,279 muestras de agua de mar en 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos con mayor afluencia de las 17 entidades federativas con litoral de la República mexicana.

En dicho estudio se detectó que las cinco playas ya mencionadas arrojaron resultados por arriba de los 200 NMP (Número Más Probable) de enterococos/100ml, , por lo que son consideradas "no aptas para uso recreativo", en conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras estos hallazgos, la Comisión informó que ya está coordinando labores de prevención e intervención con los respectivos Comités de Playas Limpias y las autoridades locales de dichas zonas costeras afectadas para implementar de manera "urgente" acciones de saneamiento, así como desplegar las señalizaciones necesarias para prevenir a la población.

"Las autoridades sanitarias estatales de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, en coordinación con las administraciones locales, ya ejecutan planes de contingencia con el objetivo de corregir las anomalías detectadas, revertir los niveles de contaminación y garantizar que estos litorales recuperen su condición de aptos a la brevedad", detalló la Cofepris en su comunicado difundido el pasado viernes 10 de julio.