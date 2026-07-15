Peso mexicano avanza frente al dólar tras dato de precios al productor de EU menor al esperado

El peso mexicano avanza frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local gana terreno tras la divulgación de un dato de precios al productor ⁠en Estados Unidos ⁠por debajo de lo previsto, que reforzó la percepción sobre una moderación en la inflación.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3877 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4326 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 4.56 centavos o de 0.26 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4337 unidades y un nivel mínimo de 17.3836. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cede 0.17% a 100.75 puntos.

El Índice de Precios al Productor para la demanda final en Estados Unidos cayó 0.3% el mes pasado. Los analistas esperaban que los precios al productor mostraran estabilidad. ⁠En la comparación a 12 ⁠meses, ⁠el IPP se ubicó en 5.5%, ⁠dato menor al 6% de mayo.

Los datos de precios al productor se conocen tras una cifra de precios al consumidor también por debajo de lo esperado, que hizo caer a dólar al recortar las apuestas por una subida de tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de finales de mes.

Sin embargo, el impulso positivo es limitado por el sentimiento de cautela debido a la guerra entre Estados ⁠Unidos e Irán. Washington dio a conocer que realizó una ⁠serie de ataques contra sistemas de defensa costera y bases de misiles en la isla de Tunb Mayor de Irán.

"Hoy, el peso mexicano opera en terreno positivo acotado en un rango estrecho, a medida que persisten las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, limitando la corrección bajista del dólar tras los últimos reportes de inflación estadounidenses", dijo Monex en una nota.

El mercado también está atento a los comentarios de funcionarios de la Fed, a medida que se acerca la reunión del banco central. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la inflación es "demasiado alta", pero podría haber alcanzado su máximo.