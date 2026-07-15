Wall Street avanza tras dato del IPP de EU en un mercado atento a los reportes trimestrales

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este miércoles. Las bolsas de Estados Unidos suben tras la publicación de un reporte de precios al productor por debajo de lo previsto que refuerza la percepción sobre una inflación que se modera.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.34% a 52,686.54 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.22% a 7,560.38 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.42% a 26,215.52.

El Índice de Precios al Productor para la demanda final en Estados Unidos cayó 0.3% el mes pasado. Los analistas esperaban que los precios al productor mostraran estabilidad. ⁠En la comparación a 12 ⁠meses, ⁠se ubicó en 5.5%, debajo de un 6% en mayo.

Tras el reporte, se estima que hay 12% de probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa en un cuarto de punto en la próxima reunión a finales de mes, frente a casi 41% registrado antes del informe de inflación de ayer, con datos de FedWatch de CME.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la inflación es "demasiado alta", pero podría haber alcanzado su máximo. Todo el impulso es limitado por las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, con nuevos ataques estadounidenses a Irán.

Los inversionistas estudian con atención los resultados trimestrales de gigantes financieros. Las acciones de BlackRock (+7.56%) suben con fuerza después de que la gestora de activos más grande del mundo superó las expectativas de ganancias del mercado.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan esta mañana, con las empresas del sector de servicios de comunicación (+1.81%) a la cabeza en los avances, seguidas por las de consumo discrecional (+1.53%). El de energía (-1.47%) lidera las caídas.