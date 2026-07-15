Mundial 2026 austero: Consumo apenas creció en mayo y junio, anticipa el IOCP del Inegi

El gasto en bienes y servicios de las familias en México (consumo privado) repuntó 0.4% en mayo y tuvo un avance mínimo de 0.1% en junio, estimó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), al dar a conocer los resultados de su Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP).

De confirmarse estos pronósticos, el consumo privado apenas habría mostrado mejoría, luego del crecimiento marginal de 0.1% que tuvo durante abril, según las cifras del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), publicadas a inicios de este mes.

Estos resultados preliminares pintan un panorama de consumo austero en la víspera y la celebración del Mundial de Futbol 2026, que incluyó la realización de 13 juegos en territorio nacional, incluyendo los enfrentamientos de la selección mexicana.

En comparaciones interanuales, el IOCP muestra avances de 2.8% y 2.6% en mayo y junio (en abril el IMCP creció 2.1%), que muestran cierta resiliencia del gasto, pero también un comparativo relativamente sencillo debido a la debilidad que tuvo la variable a finales del 2024 y principios del 2025.

Este martes la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) informó que las ventas comparables de sus agremiados decrecieron 1.6% en términos nominales durante junio, en plena celebración mundialista.

Cabe recordar que el IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del IMCP. “Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas”, explica el Inegi en el reporte mensual del IOCP.

Los datos del IMCP correspondientes al mes de mayo se conocerán este cinco de agosto, según el calendario de publicaciones del Inegi.

Cabe recordar que el último dato del IOCP publicado antes de que se conociera el dato del IMCP para abril apuntaba a que este tendría un crecimiento de 0.4%, pero finalmente se observó un avance de 0.1 por ciento.