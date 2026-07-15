Infraestructura carretera y urbana marca nueva etapa en San Luis Potosí

⁠Las obras estratégicas en las cuatro regiones consolidan a San Luis Potosí como un nodo logístico nacional y respaldan el crecimiento económico del Estado.

San Luis Potosí vive una nueva etapa de desarrollo con la ejecución simultánea de proyectos carreteros y de infraestructura urbana en las cuatro regiones del Estado, afirmó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al destacar que estas obras consolidan la conectividad, facilitan la movilidad y generan mejores condiciones para el crecimiento económico.

El funcionario explicó que entre las obras más relevantes se encuentran la modernización de la carretera Arista–Moctezuma, con una inversión superior a 500 millones de pesos y más de 25 kilómetros de rehabilitación; la consolidación de la nueva Vía Alterna a la carretera 57; los trabajos carreteros en la Huasteca; el crecimiento urbano de la región Media y el inicio de nuevos puentes vehiculares en la capital potosina.

Añadió que en la Huasteca continúan las acciones de modernización de diversos tramos carreteros que favorecen la movilidad regional y el turismo, mientras que en la región Media avanzan proyectos urbanos que mejoran la conectividad entre municipios y generan nuevas oportunidades para las familias.

Torres Sánchez destacó además la construcción de la nueva autopista San Luis Potosí–Matehuala, proyecto que contempla una inversión superior a 22 mil millones de pesos y que posicionará a la entidad como uno de los principales corredores logísticos del centro del país, impulsando la atracción de inversiones y el desarrollo regional.