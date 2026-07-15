Sheinbaum defiende entrega de "El Jando" a EU; FGR debe aclarar vínculo con traslado de "El Mayo"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, a Estados Unidos se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y sostuvo que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar los nuevos elementos que lo identifican como el piloto que presuntamente trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.

Durante su conferencia matutina, a la mandataria se le preguntó sobre el comunicado emitido por la FGR, en el que reconoce que, tras nuevas investigaciones, encontró coincidencias de voz y huellas dactilares que vinculan a "El Jando" con el vuelo en el que fueron trasladados los líderes del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum Pardo afirmó que “la decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro país".

Asimismo, señaló que el Gabinete de Seguridad realizó una investigación exhaustiva sobre cada una de las personas enviadas a Estados Unidos y evaluó el riesgo que representaban para el país.

Sobre el por qué en ese momento no se conocía el presunto papel de "El Jando" como piloto del traslado de "El Mayo" Zambada, la titular del Ejecutivo federal respondió que fue la actual administración de la FGR la que encontró esa información en junio de 2026.

“Ellos ya tendrán que dar más información sobre todo este caso", sostuvo.

FGR identifica nuevas evidencias

Mediante un comunicado, la FGR informó, este martes 15 de julio, que durante una revisión de las carpetas de investigación la actual administración encontró indicios que relacionan a Mauro Alberto “N” con el vuelo realizado el 25 de julio de 2024, mediante coincidencias de voz y huellas dactilares.

“En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos”, dijo la FGR en su comunicado.

La institución precisó que, aunque el presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue entregado a autoridades estadounidenses en agosto de 2025, las investigaciones en México continúan abiertas.

Según la Fiscalía, conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos de prueba integrados en las carpetas de investigación, además de que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.