Evita multas fiscales: 6 errores comunes al momento de cancelar una factura electrónica

Los errores al momento de cancelar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), mejor conocido como factura electrónica, “son más comunes de lo que se piensa”, lo cual puede generar afectaciones en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, desde una carta invitación para aclarar la equivocación y hasta la imposición de multas por parte de la autoridad tributaria, señala la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La factura electrónica es un documento digital que deben expedir los contribuyentes por los actos o actividades que realicen, los ingresos que perciban y las retención de contribuciones que registren en esas operaciones. En este apartado puedes conocer los tipos de CFDI que existen, los errores más comunes al momento de emitirse y las consecuencias que puede haber por elaborarlo de forma incorrecta.

Si emitiste una factura con algún error o deseas cancelarla por algún otro motivo, es posible hacerlo a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o con el proveedor de facturación que elegiste.

No obstante, debes justificar y soportar documentalmente el motivo de la cancelación, mismo que podrá ser verificado por la autoridad fiscal cuando así lo desee, señaló Alfredo Ballesteros, jefe de Departamento Asesor de Orientación y Asesoría por Correo Electrónico B de la Prodecon.

Plazos para cancelar una factura electrónica

De acuerdo con el funcionario, existen tiempos definidos para hacer esta operación, los cuales están amparados en la legislación mexicana.

En este caso, los que se mencionan a continuación corresponden al ejercicio 2025. Para el periodo fiscal 2026, los plazos se extienden a 2027.

Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF). En el mes en el cual se tenga que presentar la declaración anual del ejercicio en que se expidió el CFDI. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2025, el plazo límite para cancelar era marzo de este año para personas morales (empresas) y abril para físicas.

Regla 3.13.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2026. Régimen Simplificado de Confianza (Resico) CFDI global. A más tardar el último día de abril correspondiente al ejercicio fiscal siguiente en el cual se expidió la factura.

Regla 2.7.5.6 de la RMF 2026. Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2025 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2026 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

Requisitos solicitar la cancelación de una factura

Accesar al portal del SAT

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña.

Firma electrónica.

Firmar la solicitud de cancelación

Firma electrónica.

Certificado de Sello Digital (CSD).

Realizar la solicitud de cancelación

Folio fiscal y fecha de emisión del CFDI que se cancela y, de ser el caso, el que lo sustituye.

Buzón Tributario habilitado.

Motivos de cancelación de una factura electrónica

Ballesteros detalla que son cuatro, cada uno con su propia clave que se debe registrar al momento de hacerlo. Este apartado es esencial, ya que suele ser uno de los motivos más comunes de errores. Además, destaca que hay dos modalidades de cancelación: sin aceptación del receptor y con aceptación de éste.

Motivos de cancelación de una factura Motivo y clave Explicación 01 Comprobantes emitidos

​con errores con relación Aplica cuando el CFDI contiene un error en la clave del producto,

valor unitario, descuento o cualquier otro dato por el que se debe reexpedir.

En este caso se debe realizar el procedimiento de sustitución de comprobantes.

02 Comprobantes emitidos

​con errores sin relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto,

​valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se quiere relacionar con

​otro CFDI. 03 No se llevó a cabo

la operación Se utiliza cuando se factura una operación que no se concreta. 04 Operación nominativa

​relacionada en una factura

​global Se utiliza cuando la operación se incluye en el CFDI al público en general y,

​posterior a ella, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a facturar

​la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente. Fuente: Prodecon.

6 errores al cancelar una factura electrónica

César Andrés Hernández, subdirector de Orientación y Asesoría Escrita por Correo Electrónico de la Prodecon, señala que las equivocaciones que se comenten son “más comunes de lo que se piensa”, algunas de ellas son más por falta de atención al momento de hacer la solicitud que por un tema de desconocimiento.

Éstos son los seis errores que detalló el funcionario.