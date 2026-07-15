Bolsa mexicana perfila jornada positiva; acciones de Grupo Bimbo lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México negocian con avances este miércoles. Los índices locales suben junto a sus pares neoyorquinos tras la publicación de un dato de precios al productor de Estados Unidos que reforzó la percepción de una inflación que se modera.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.41% a 66,788.96 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.21% a 1,343.50 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los avanzan. Sobresalen las acciones de la panificadora Grupo Bimbo, con una ganancia de 2.32% a 57.67 pesos; la cementera Cemex, con 2.07% a 22.66 pesos, y de Vesta, con una mejora de 1.94% a 61.09 pesos.

Los precios al productor cayeron 0.3% el mes pasado en Estados Unidos, por debajo de una proyección de estabilidad de los analistas. La cifra reduce las apuestas por una subida de tasa de la Reserva Federal tras un dato de precios al consumidor menor a lo previsto.