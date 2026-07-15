FMI advierte que la oferta de petróleo tardará hasta 3 meses en normalizarse tras reapertura de Ormuz

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que el flujo de petróleo mundial podría tardar entre dos y tres meses en volver a una relativa normalidad, una vez el estrecho de Ormuz quede abierto a la navegación de buques, y mostró su preocupación por pérdidas permanentes en la oferta de crudo.

"Las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho. Una preocupación a más largo plazo es que las interrupciones prolongadas de la producción podrían provocar pérdidas permanentes de producción, sobre todo en aquellos casos donde escasea la financiación necesaria para reactivar los pozos", advirtió el organismo internacional en la última entrada de su blog.

De esta manera, el FMI ha sostenido que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán hizo caer en gran medida los precios del petróleo debido a las grandes cantidades de crudo cargadas en buques que esperaban en la zona, aunque la reciente escalada de tensiones vuelve a presionar la oferta de petróleo.

"Aún persisten muchas incertidumbres, como cuándo se restablecerá efectivamente la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo y con qué rapidez se recuperará la confianza de las navieras, las aseguradoras y los operadores", señaló.

La crisis energética por la guerra de Irán ha impactado en la oferta de crudo como ningún otro conflicto reciente, aunque tres factores han permitido amortiguar el 'shock': la reducción de la demanda por el aumento de precios, el incremento de la producción fuera de Oriente Próximo y las reservas.

Así, el FMI ha instado a los responsables políticos a reponer el nivel de reservas previo al conflicto, considerándolas un aspecto "esencial" para prepararse ante futuras crisis.

Igualmente, el Fondo ha advertido que "único punto crítico deja a la economía global muy expuesta", por lo que ha considerado importante diversificar las actuales fuentes de energía, incluidas las renovables.

"La flexibilidad de los mercados energéticos y las rápidas medidas políticas dieron un respiro a la economía global. Un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán abriría la puerta a la recuperación del suministro. Sin embargo, aún se necesitan esfuerzos significativos para aumentar la resiliencia y la diversificación del suministro energético y evitar que las crisis petroleras desestabilicen la economía mundial", ha concluido.