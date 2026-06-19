Fin de semana de lluvias: Clima para este viernes y el sábado de Mundial en Monterrey, CDMX y Edomex

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del viernes para 4 alcaldías, así como Alerta Amarilla para las otras 12.

Las alcaldías para las que se activó la Alerta Naranja son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. En estas se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm) y posible caída de granizo entre las 13:30 de este viernes 19 y las 00:00 horas del sábado 20 de junio.

A su vez, para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, en las que se activó la Alerta Amarilla, se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo entre las 13:30 de este viernes 19 y las 00:00 horas del sábado 20 de junio.

Recomendaciones por el clima

Ante las condiciones climáticas que se pronostican este viernes, la Secretaría recomienda a la población capitalina:

Portar paraguas o impermeable.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas o basura en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, la dependencia pidió comunicarse a los siguientes números telefónicos:

911

555658 1111 de Locatel

555683 2222 de la SGIRPC

Además, instó a mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de redes sociales del organismo (X @SGIRPC_CDMX, Facebook @SGIRPCCDMX) o a visitar su sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

¿Cuál será el clima para este sábado en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la mañana de este sábado 20 de junio tendrá un ambiente templado a fresco, así como frío en zonas altas, además de probabilidad de lluvias aisladas.

Para la tarde, se espera que el ambiente esté de templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México (noroeste, centro y suroeste); las cuales serán acompañadas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento fuerte.

Se prevé una temperatura máxima en la CDMX de 24 a 26 °C y una mínima de 13 a 15 °C, con viento de componente sur de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

¿Cuál será el clima en Monterrey para el Túnez vs. Japón?

Este 20 de junio se disputará en el Estadio Monterrey el partido Túnez contra Japón del Mundial 2026, a las 10:00 pm (hora del centro de México). Para la noche del sábado, el SMN pronostica en Monterrey temperaturas de entre 23 y 25 °C, así como rachas de viento de entre 15 km/h a 25 km/h, además de un 60% de probabilidad de chubascos.