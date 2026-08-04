Ford vende casi 170,000 vehículos en EU en julio, un 10.2% menos, por la caída de los eléctricos

Ford ha vendido 169,951 vehículos en Estados Unidos en julio, lo que supone una caída de las comercializaciones del 10.2% respecto al mismo mes del año anterior, provocada por el desplome de las ventas de los modelos eléctricos.

En concreto, la firma estadounidense ha sumado tan solo 2,065 ventas de vehículos con propulsión eléctrica, un 74.9% menos que en el séptimo mes de 2025. A esto se suma la caída de las ventas de los modelos híbridos, que han descendido hasta 14,086 unidades, un 25.1% menos en términos interanuales.

Por el lado contrario, el 94% de las ventas de Ford en julio han correspondido a modelos de combustió interna, equivalente a 153,8000 unidades. No obstante, estos modelos también han experimentado un retroceso del 5.2% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año, Ford ha comercializado más de 1.17 millones de vehículos, un 9.7% menos que en los siete primeros meses del año anterior. De estos, más del 88% han sido modelos de combustión interna, por encima del millón de unidades.

Mientras, la caída de las ventas de coches eléctricos ha sido del 60.5% en lo que va de año al cierre de julio, mientras que los registros de vehículos híbridos han descendido un 20.5% en términos interanuales, hasta las 108,408 anotaciones.