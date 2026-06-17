Temporada de lluvias deja siniestros de alto impacto aun sin huracanes: AMIS

En temporada de lluvias y ciclones, no es necesario que haya huracanes para tener un alto impacto en siniestros, como lo demostraron las lluvias atípicas de octubre del año pasado en Veracruz y otros estados, dijo la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas.

La directiva recordó que las lluvias atípicas por la baja presión del Golfo que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo y otros estados provocaron daños de bienes asegurados por 5,929 millones de pesos, según los datos más recientes con los que cuenta la AMIS.

En total, se habían registrado 8,481 siniestros, de los cuales 3,267 habían sido de automóviles; 2,723 de viviendas; 1,939 en infraestructura federal y estatal; 305 en comercios; 8 en hoteles y los 239 restantes en otros giros y sin detalle.

De esta manera, las lluvias atípicas de octubre pasado ya son el décimo quinto evento más costoso para la industria aseguradora en su historia.

Por otro lado, destacó que el sector asegurador mexicano ha cubierto daños hidrometeorológicos (inundaciones, lluvias, etc.) por 79,800 millones de pesos en los últimos 10 años, es decir, 22 millones de pesos al día.

La directora general de la AMIS, detalló que el 73% de los daños cubiertos en dicho periodo fueron por huracanes, el 12% daños por lluvias y el 9% daños por inundaciones ante desbordamientos o lluvia.

El 6% restante de los siniestros fueron por granizo, tornados o vientos tempestuosos, avalanchas de lodo o deslizamientos, marejada, helada, y otros.

Asimismo, Rosas enfatizó durante la conferencia de prensa mensual de la AMIS que el 68% de los mexicanos o 90 millones de personas en nuestro país son altamente vulnerables a riesgos hidrometeorológicos.

"Los huracanes tienen un impacto muy importante en los siniestros causados por riesgos hidrometeorológicos, sin embargo, es importante crear conciencia en la población de que las lluvias, por ejemplo, afectan en cualquier entidad y en cualquier momento", declaró.

Muestra de ello, abundó, es que cuando no hay algún ciclón de relevancia, los datos de los últimos diez años reflejan que el 51% de los daños cubiertos por riesgos hidrometeorológicos ocurrieron en entidades no costeras.

Mientras que el 49% de los daños asegurados por riesgos hidrometeorológicos ocurrieron en las entidades costeras.

"De allí la importancia de que sigamos promoviendo un aseguramiento integral de manera permanente en todo el país", afirmó Norma Alicia Rosas.

Los huracanes más costosos

La AMIS detalló que de los 10 eventos más impactantes para el sector asegurador mexicano en términos de costos, seis han sido huracanes.

Entre los huracanes más costosos para el país están Wilma (2005), con un costo de 2,905 millones de dólares; Otis (2023) con un impacto de 2,043 millones de dólares; Odile (2014), con un costo de 1,563 millones de dólares, y Gilberto (1988), con un impacto de 1,410 millones de dólares.

Solo 26% de viviendas están aseguradas

Finalmente, la AMIS enfatizó que en promedio a nivel nacional, solo el 26% de las viviendas en México están aseguradas, ya sea porque hubo un aseguramiento voluntario o por hipoteca.

El estado con mayor cobertura es Nuevo León, con el 70% de sus viviendas aseguradas, mientras que el que menos cubierto está es Oaxaca, con solo el 6.5% de sus viviendas aseguradas.