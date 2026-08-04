Petróleo cierra con caídas de más de 5% tras declaraciones de Qatar y Bessent sobre Ormuz

El petróleo se ⁠hundió más de un 5% este martes, a un piso en tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las ⁠esperanzas de una solución diplomática al ⁠conflicto de Oriente Medio, lo que mejoraría el flujo de energía por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent con vencimiento más cercano perdieron 4.41 dólares, o un 5.3%, a 79.36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restó 4.57 dólares, o un 5.7%, a 75.77 dólares.

Ambos contratos tocaron sus niveles más bajos desde el 13 de julio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se habían producido avances en las negociaciones con Irán y Omán para permitir el paso de más buques por el estrecho, pero que aún no se había alcanzado un acuerdo definitivo.

Bessent, en tanto, había afirmado más temprano que un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho podría producirse el martes o el miércoles.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, afirmó que continuaban los esfuerzos para lograr una solución diplomática a la guerra.

La perspectiva de una solución diplomática al conflicto ha contribuido a eliminar parte de la prima de riesgo geopolítico de los precios del petróleo después de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán el mes pasado, señaló Simon-Peter ⁠Massabni, director de desarrollo empresarial de la correduría XS.com.

Las interrupciones en el tráfico marítimo ⁠a través del estrecho, por el que circulaba una quinta parte del petróleo y el gas mundiales ⁠antes de la guerra, han obligado a los países de Oriente Medio a recortar drásticamente la producción de petróleo.

El mundo ha perdido más de 2,600 millones de barriles de petróleo desde que comenzó la guerra de Irán en febrero, declaró el director de Aramco.

Los precios del petróleo subieron a primera hora de la sesión, después de que una fuente iraní dijera a Reuters que Teherán quiere controlar el tráfico marítimo entrante y tener visibilidad ⁠sobre el tráfico saliente a través del estrecho, con la capacidad de intervenir si fuera necesario.