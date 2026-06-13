Lluvias, inundaciones y tormentas eléctricas: qué hacer antes, durante y después para protegerte

Con el avance de la temporada de lluvias, las autoridades de Protección Civil reiteran el llamado a tomar medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones, deslaves, tormentas eléctricas y granizadas, fenómenos que pueden poner en peligro tanto a las personas como a su patrimonio.

Las inundaciones suelen generarse por lluvias intensas y prolongadas, el desbordamiento de ríos y arroyos, así como por fallas en sistemas de drenaje o infraestructura hidráulica. Su impacto depende no solo de la cantidad de agua acumulada, sino también de las condiciones del terreno y la capacidad de desalojo del agua.

Ante este panorama, especialistas recomiendan mantenerse informados sobre los pronósticos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos.

Antes de que lleguen las lluvias

La prevención comienza antes de que aparezcan las primeras tormentas. Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener limpias las coladeras y evitar tirar basura en calles, alcantarillas, ríos o barrancas, ya que los desechos pueden obstruir el drenaje y favorecer inundaciones.

También es importante identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras y preparar un kit de emergencia con artículos básicos como:

Botiquín de primeros auxilios.

Radio portátil con pilas.

Linterna.

Agua potable.

Teléfono celular con batería suficiente.

Documentos personales protegidos en bolsas impermeables.

Lista de teléfonos de emergencia.

En viviendas ubicadas en zonas con antecedentes de encharcamientos o inundaciones, se recomienda retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y, de ser necesario, colocar barreras temporales para evitar filtraciones.

Qué hacer durante una lluvia intensa

Cuando se registra una tormenta fuerte, la principal recomendación es permanecer en un lugar seguro y evitar desplazamientos innecesarios.

Las autoridades advierten que nunca se debe intentar cruzar corrientes de agua, calles inundadas, ríos, arroyos o pasos donde el nivel del agua haya aumentado, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar incluso vehículos.

Entre las medidas más importantes destacan:

No caminar por zonas inundadas.

Mantenerse alejado de postes, transformadores y cables eléctricos.

Evitar circular por calles anegadas.

Conducir con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.

Reducir la velocidad al manejar.

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Mantenerse atento a los avisos oficiales.

Si existe riesgo de deslaves o caída de rocas, lo recomendable es evacuar de inmediato y dirigirse a una zona segura.

El peligro de las tormentas eléctricas

Además de las lluvias, las descargas eléctricas representan uno de los riesgos más importantes durante esta temporada.

Los especialistas aconsejan alejarse de espacios abiertos, cimas, azoteas, campos deportivos y cuerpos de agua cuando haya actividad eléctrica. También se recomienda evitar el contacto con objetos metálicos, como cercas, herramientas, bicicletas o motocicletas.

Dentro de casa, es conveniente:

Cerrar puertas y ventanas.

Desconectar aparatos eléctricos y electrónicos.

Evitar usar agua durante la tormenta.

Mantenerse alejado de ventanas y chimeneas.

Si una tormenta sorprende a una persona en el exterior, lo más seguro es refugiarse dentro de un edificio sólido o un vehículo cerrado. Qué hacer después de una inundación

Qué hacer después de una inundación

Una vez que la lluvia haya pasado, las autoridades piden no bajar la guardia.

Antes de regresar a una vivienda afectada, es necesario revisar posibles daños estructurales, especialmente en techos, instalaciones eléctricas y conexiones de gas.

Si el inmueble sufrió inundaciones, se recomienda desconectar la energía eléctrica hasta verificar que no exista riesgo. También es importante limpiar y desinfectar las superficies para prevenir infecciones y enfermedades asociadas al contacto con agua contaminada.

Además, se debe realizar una evaluación de daños para identificar las necesidades más urgentes y atenderlas de manera prioritaria.

Mantente informado

Protección Civil recuerda que la mejor herramienta es la prevención. Seguir los pronósticos del tiempo, atender los avisos oficiales y actuar con anticipación puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia mayor.

En caso de emergencia, se recomienda comunicarse de inmediato al 911 y seguir las instrucciones de las autoridades encargadas de la atención de riesgos y desastres.