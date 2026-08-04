Confianza del consumidor en México hiló en julio dos meses de mejora en el marco del Mundial 2026

La confianza del consumidor en México se recuperó ligeramente en julio respecto al mes inmediato anterior, siendo el segundo mes consecutivo en el que muestra una mejoría, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mejora de la confianza del consumidor en los últimos dos meses coincidió con la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 en nuestro país.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 45 puntos durante julio, una mejora de 1.1 puntos en comparación con junio. Es el segundo mes al hilo en el que muestra una mejora mensual.

En su comparación anual, el ICC sufrió un retroceso de 0.7 puntos respecto al nivel que tuvo en julio de 2025, con lo que lleva 19 meses consecutivos contrayéndose de forma anual.

Al interior del ICC, los cinco componentes que lo integran presentaron una mejoría, destacando el incremento de 1.8 puntos en la percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país esperada dentro de los próximos 12 meses.

Asimismo, la confianza de los consumidores sobre la situación actual de la economía mejoró 1.7 puntos en comparación con el nivel que arrojó en junio.

En tanto que la confianza de los consumidores para realizar compras de bienes como muebles, televisiones, lavadores u otros aparatos electrodomésticos mejoró en un punto respecto a junio.

Cabe resaltar que la mejora en la confianza de los consumidores se da luego de que, de acuerdo con datos oportunos del Inegi, la economía mexicana habría crecido 1.5% a tasa trimestral, con un crecimiento generalizado en los tres sectores de la economía.