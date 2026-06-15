Temporada de lluvias eleva riesgos viales; llaman a reforzar la conducción preventiva

La temporada de lluvias en México, que se extiende de mayo a octubre, representa uno de los periodos de mayor riesgo para los automovilistas, debido al incremento de accidentes relacionados con el pavimento mojado, inundaciones y la reducción de visibilidad. Especialistas advierten que la prevención y un cambio en los hábitos de manejo pueden marcar la diferencia entre un incidente y un viaje seguro.

De acuerdo con datos de prevención de riesgos de Quálitas, durante los meses con tormentas intensas la siniestralidad por colisiones, derrapes, alcances e inundaciones registra incrementos de entre 1 y 4%. Además, estudios del CESVI señalan que los neumáticos pueden perder hasta 50% de su capacidad de adherencia cuando aumenta la acumulación de agua sobre el asfalto.

Pancho Name, piloto profesional y embajador de la campaña Conducta Vial Quálitas, destacó que el principal desafío no es únicamente el clima, sino la conducta de los conductores. "Como piloto profesional, he aprendido que la paciencia puede salvar vidas. En temporada de lluvias, el exceso de confianza puede ser tan peligroso como el exceso de velocidad. Recuerda que en tu destino alguien siempre te espera", afirmó.

Entre las principales recomendaciones destacan mantener una distancia segura, ya que la capacidad de frenado puede duplicarse sobre pavimento húmedo; reducir la velocidad de forma gradual para evitar derrapes; encender luces y limpiaparabrisas para mejorar la visibilidad y evitar cruzar zonas inundadas, donde el vehículo puede perder estabilidad o sufrir daños mecánicos.

Los especialistas también alertan sobre errores frecuentes como conducir con llantas o limpiaparabrisas en mal estado y utilizar el teléfono celular durante una tormenta, una combinación que reduce drásticamente el tiempo de reacción.

A través de la campaña Conducta Vial Quálitas, la aseguradora busca fortalecer la cultura de la prevención y promover hábitos de manejo responsables, con el objetivo de disminuir accidentes y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones durante la temporada de lluvias.