Syngenta apuesta por la innovación agrícola con un nuevo instituto en México

Con el objetivo de fortalecer la innovación, la transferencia tecnológica y la capacitación en el sector agrícola, Syngenta inauguró el Seedcare & Biologicals Institute™ (SCBI) en el estado de Jalisco, un espacio que busca convertirse en un centro de conocimiento, innovación y capacitación para agricultores, distribuidores, cadena de valor y academia para México y Centroamérica.

El nuevo instituto forma parte de una red global de 17 centros especializados de su tipo y es uno de los dos ubicados en la región LATAM de la compañía, junto con el que opera en Argentina.

Matías Ipiña, director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta, destacó que el sector agrícola enfrenta un entorno desafiante, marcado por el incremento en los costos de producción, la volatilidad de los mercados y condiciones climáticas cambiantes.

"La agricultura enfrenta desafíos cada vez más complejos, con costos de producción y precios volátiles, y condiciones climáticas cada vez más impredecibles”, afirmó.

Matías Ipiña, Director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta.

Nuevas tecnologías en el sector

El SCBI también cuenta con espacios destinados a la capacitación técnica, con el propósito de acercar el conocimiento y las nuevas tecnologías a todos los actores de la cadena de valor del agro.

Allí se desarrollan, validan y prueban soluciones que integran ciencia en la protección de cultivos convencionales, el tratamiento de semillas, soluciones biológicas y la agricultura digital.

Como parte de sus instalaciones, el espacio incorpora un nuevo Centro de Experiencia que permite conocer, a través de seis módulos, el ciclo de tratamiento de semillas desde el diseño y validación de soluciones en laboratorio.

Interior SCBI

Además del desarrollo de nuevas tecnologías y biológicos, hasta su escalamiento industrial, la capacitación técnica y la incorporación de herramientas de agricultura digital.

“A través de este espacio, buscamos acercar el conocimiento y las tecnologías al servicio de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas", añadió el director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta.

La inauguración reunió a autoridades y distintos integrantes de la cadena de valor del agro, como asesores, agricultores y distribuidores, quienes conocieron las capacidades del nuevo centro y su apuesta por impulsar una agricultura más innovadora, eficiente y sostenible para la región.