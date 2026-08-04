Los autos más vendidos en México en 2026: Nissan domina y China ya es el segundo país proveedor

Los datos provienen del informe de ventas de vehículos ligeros que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó este día. Donde contabilizan un total de 885,349 autos vendidos entre enero y junio de este año. Una cifra histórica que rompe cualquier récord de ventas anterior. Sin embargo al desglosar los modelos, países de origen y más encontramos datos sumamente interesantes. A continuación el análisis.

Top 10: los autos más vendidos en México en el primer semestre de 2026

Nissan Versa (incluye V-Drive) - 36,984 Chevrolet Aveo (sedán y hatchback) - 35,352 Kia K3 Sedán - 24,767 Nissan NP300 - 23,136 Nissan Magnite - 16,097 MG5 - 14,378 RAM 1200 - 13,071 Mazda CX-30 - 12,884 Nissan March - 12,814 Nissan Kicks (incluye Kicks Play) - 12,708

Fuente: INEGI, enero–junio 2026.

Por qué el Versa sigue en la cima

Nissan Versa 2026

El Nissan Versa conservó el liderato pese a un desplome de ventas entre febrero y mayo, provocado por el cambio generacional del modelo. Con la nueva generación ya desplegada en toda la red de distribuidores, sus volúmenes vuelven a subir mes con mes.

El Aveo, sostenido por precio y financiamiento

Chevrolet AveoSEBASTIEN MAUROY

El Chevrolet Aveo se mantiene como uno de los modelos más populares del país por su combinación de precio y equipamiento, reforzado por los planes de financiamiento con los que Chevrolet incentiva su venta.

El Kia K3, el mejor balance precio-producto

Kia K3

El Kia K3 Sedán permanece en el podio gracias a su amplia gama de versiones y al equilibrio entre lo que el comprador paga y lo que obtiene.

Las marcas de autos más vendidas en México en 2026

Nissan no solo domina modelo por modelo: también lidera como marca, con cinco de los diez autos más vendidos del país.

Nissan

General Motors

Volkswagen

Toyota

Kia

Mazda

El crecimiento más agresivo del semestre fue el de Geely, hoy en el puesto 11 y a menos de 2,000 unidades de sacar a Ford del top 10, tras crecer más de 250% frente al mismo periodo de 2025. En el extremo opuesto, Suzuki fue la marca que más mercado perdió, con una caída ligeramente superior al 16%.

¿De dónde vienen los autos que más se venden en México?

Solo el 32.3% de los vehículos vendidos en México se fabrica localmente; el resto se importa. Destaca que China ahora se coloca en segundo lugar, propiciado no solo por las propias marcas chinas, también marcas tradicionales cómo Chevrolet, Ford, BMW, MINI, Kia, Buick y Lincoln están ofreciendo productos en México que se hacen e importan desde China.

Este es el orden de los países de manufactura de los modelos más vendidos: