Robo de autos por clonación de llave: así funciona y esto es lo que puedes hacer para evitarlo

Durante 2026 ha tomado fuerza en México una modalidad de robo de autos que no deja vidrios rotos ni cerraduras forzadas: la vulneración electrónica de las llaves inteligentes. Es un sistema presente prácticamente en cualquier auto moderno, y su punto débil no está en el cifrado, sino en algo mucho más simple. Te contamos de qué se trata y cómo protegerte.

¿Qué es una llave keyless y por qué es vulnerable?

Robo de auto con relayNano Banana 2

Como parte de los avances en confort, la gran mayoría de los autos modernos usa llaves electrónicas que permiten poner o liberar los seguros con solo presionar un botón —o, en los sistemas keyless o PKE (Passive Keyless Entry), con solo acercarse al vehículo.

Estas llaves emiten una señal única, cifrada y emparejada con cada auto. Cuando el vehículo detecta esa señal dentro de la cabina, habilita el sistema de arranque. El problema es que el auto sabe verificar que la llave es la correcta, pero no sabe verificar a qué distancia está. Y ahí está la grieta que explota la delincuencia.

Cómo funciona el "relay attack", el método que realmente se usa

Robo de auto con RelayNano Banana 2

El nombre popular es "clonación de llave", pero técnicamente lo que ocurre casi siempre es un ataque de retransmisión o relay attack. Funciona así:

Un delincuente se acerca lo más posible al lugar donde está la llave —la puerta de tu casa, la ventana de la sala, tu bolsillo en un restaurante— con un dispositivo que capta su señal.

Ese dispositivo amplifica y retransmite la señal en tiempo real hacia un segundo aparato que sostiene su cómplice, parado junto al auto.

hacia un segundo aparato que sostiene su cómplice, parado junto al auto. El auto recibe una señal legítima, vigente y correctamente cifrada. Concluye que la llave está a un metro de distancia, abre las puertas y permite encender el motor.

Existe un segundo método documentado. Los delincuentes usan un inhibidor que impide que tu llave envíe la orden de cierre: tú presionas el botón y te vas creyendo que el auto quedó cerrado, pero no lo está.

Con el vehículo abierto, conectan una computadora al puerto OBD-II —el conector de diagnóstico que todo auto lleva bajo el tablero— y, con software especializado, programan una llave nueva a nombre de ese auto. Esa sí es una clonación real y se ha llegado a documentar que sucede en algunos servicios de valet parking que están coludidos con algunas organizaciones criminales.

¿Qué tan común es en México?

Clonación de llaves sensor de autoNano Banana 2

Es importante dimensionarlo: no es la forma más común de robo de auto en México, ni de lejos. La mayoría de los robos vehiculares siguen ocurriendo con violencia o con métodos tradicionales.

Dicho eso, la tendencia va en aumento. Reportes de las autoridades documentaron alrededor de 68 casos en la Ciudad de México en los que las víctimas señalaron la posibilidad de vulneración electrónica del sistema de acceso.

También se han detectado grupos de venta y sitios en internet que ofrecen estos aparatos con relativa facilidad, en ocasiones por debajo de los tres mil pesos. Aun así, operarlos requiere cierto conocimiento técnico: la vulneración de estas señales no es tan sencilla como parece en los videos.

¿Mi auto está en riesgo?

Antes de invertir en protecciones, identifica qué tipo de llave tienes:

Llave métalica tradicional sin botones : No hay riesgo alguno.

: No hay riesgo alguno. Control remoto que solo tras presionar un botón abre y cierra el auto : No eres vulnerable al ataque con relay, pero sí a los inhibidores de señal.

: No eres vulnerable al ataque con relay, pero sí a los inhibidores de señal. Llave de presencia o keyless: Sí eres vulnerable al ataque con relay.

7 formas de protegerte

Funda de faradayNano Banana 2

1. Usa una funda o bolsa Faraday

Es la medida más efectiva y accesible. En tiendas de electrónica, Amazon o Mercado Libre se consiguen fundas que bloquean señales de radiofrecuencia: en esencia, una jaula de Faraday portátil que impide que cualquier señal entre o salga, dejando la llave invisible para los amplificadores. Compra una de marca conocida y pruébala: mete la llave, ciérrala y verifica que el auto no responda al acercarte.

2. Revisa si tu llave tiene modo reposo

Muchas llaves keyless recientes incorporan un sensor de movimiento que las desactiva tras unos minutos de inmovilidad. Algunos autos permiten además desactivar la función keyless desde el menú del sistema. Consulta el manual: puede que ya tengas la solución sin gastar un peso.

3. No dejes la llave cerca de puertas o ventanas

En casa, guárdala en el punto más alejado del lugar donde está estacionado el auto. Cada metro de distancia le complica el trabajo al amplificador.

4. Verifica físicamente que el auto quedó cerrado

Es la defensa directa contra los inhibidores. Jala la manija después de presionar el botón. Toma dos segundos.

5. Suma un bloqueo mecánico

Un bastón para el volante o un bloqueo de pedales no impide la apertura, pero sí vuelve el robo del auto completo mucho más lento y visible. La delincuencia de este tipo apuesta al sigilo y a la velocidad.

6. Instala un localizador con corte remoto

Si tu auto ya trae servicio de localización, actívalo y monitoréalo. Si no, considera instalar uno que permita el apagado y bloqueo del vehículo a distancia.

7. Estaciona en lugares controlados

Prioriza estacionamientos con acceso restringido y vigilancia donde tú conserves la llave, en vez de dejar el auto en vía pública durante periodos largos o en servicios de valet parking.

Lo que NO deberías hacer

Internet está lleno de soluciones improvisadas que parecen ingeniosas, pero sin duda alguna pueden tener ciertos inconvenientes.