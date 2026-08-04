Economía mexicana sigue dando señales de mayor dinamismo: Indicadores Cíclicos

La economía mexicana sigue dando señales de mejora en el presente y de que experimentará un mayor dinamismo en los próximos meses, de acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El SIC presentó mejoras tanto en las condiciones actuales de la economía como en las perspectivas hacia futuro de la misma.

El Indicador Coincidente, que muestra la situación económica actual y sus puntos de giro, tuvo en mayo un incremento de 0.3 puntos respecto a abril, para ubicarse en 99.8 puntos, con lo que estuvo por debajo de su tendencia de largo plazo.

En tanto que el Indicador Adelantado, que busca anticipar el comportamiento de la economía en el futuro, subió en junio 0.4 puntos respecto a mayo, a 100.8 puntos, con lo que se posicionó por encima de su tendencia de largo plazo.

De esta manera, el Indicador Coincidente acumuló 8 meses consecutivos al alza, en tanto que el Adelantado hiló 15 meses al alza.

El Inegi explicó que la mejora de ambos indicadores resultó de la evolución de los componentes cíclicos que lo integran.

En el caso del Indicador Coincidente, destacó el alza mensual de 0.16 puntos del componente de Importaciones Totales, así como la de 0.15 puntos de la Tasa de Desocupación Urbana.

Mientras que en el caso del Indicador Adelantado, destacó la mejora de 0.10 puntos del componente del Índice bursátil S&P 500 de Wall Street, así como el alza de 0.09 puntos en la Tendencia del empleo en las manufacturas.