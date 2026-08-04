Impulsa Felifer actividad comercial en mercados municipales con Internet gratuito

Cada uno de los locatarios de los ocho mercados municipales en Querétaro podrían ahorrar hasta 600 pesos al mes, así como realizar cobros electrónicos y fortalecer sus estrategias de venta, gracias a la iniciativa del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien anunció la instalación de Internet gratuito.

Con esta acción, se alcanzan además 200 puntos de Internet gratuitos, distribuidos en distintos espacios de la ciudad, con el propósito de acercar este servicio a las familias queretanas y facilitar el acceso a esta herramienta, indispensable en la vida cotidiana.

“Además de lo que le implica el ahorro a la economía, les va a permitir realizar el cobro en línea y todo un catálogo o toda una estrategia de ventas en línea. Es así como estamos ayudando a quienes estoy convencido, son pilar de la economía, nuestros mercados públicos”, expresó el alcalde.

Foto: Municipio de Querétaro.

Dijo además que esta acción que fortalece la actividad comercial, amplía la estrategia de conectividad del Municipio y generará un beneficio económico superior a 1.2 millones de pesos al año para los mercados públicos municipales.

Adicionalmente, durante un recorrido de supervisión en el Mercado del Tepetate, el alcalde Felifer Macías acompañó al personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que realiza labores de limpieza, para mantener en buenas condiciones uno de los principales centros de comercio de la ciudad y ofrecer un entorno limpio y ordenado para comerciantes y visitantes.

El alcalde reconoció el compromiso del personal de limpia, cuyo trabajo comienza antes del amanecer para preparar los mercados y las calles de la ciudad, y e hizo un llamado a la ciudadanía y a los establecimientos comerciales a colaborar con el orden y la limpieza, evitando tirar basura en la vía pública y cumplir con la contratación del servicio de recolección y disposición de residuos cuando así lo establece la normatividad.

Foto: Municipio de Querétaro.

Finalmente, Felifer Macías invitó a las y los ciudadanos a visitar el Mercado del Tepe y los barrios tradicionales del Centro Histórico, además de utilizar la línea 070 para reportar servicios relacionados con limpieza, recolección de tiliches y mantenimiento de espacios públicos, y el 911 para atender emergencias en materia de seguridad.