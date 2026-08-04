EU planea fijar un precio mínimo y aranceles al polisilicio y productos relacionados

El ⁠gobierno del presidente Donald Trump se está preparando para fijar un precio ⁠mínimo e imponer aranceles al polisilicio y a los productos relacionados, según cuatro fuentes, lo que sitúa a un material fundamental para los paneles solares y los chips en el ⁠centro de los esfuerzos por competir con ⁠China en inteligencia artificial y energía.

La decisión, que se espera que se anuncie más adelante en el mes, tiene como objetivo proteger las fábricas estadounidenses de polisilicio propiedad de Hemlock Semiconductor y Wacker Chemie frente a las crecientes ambiciones chinas en la cadena de suministro de semiconductores.

Sin embargo, la investigación de seguridad nacional sobre el polisilicio llevada a cabo durante un año por el Departamento de Comercio a instancias de Trump también tiene importantes repercusiones para la creciente industria nacional de fabricación de productos solares, en medio de recortes al apoyo federal a las energías renovables.

El polisilicio, una forma ultrapura de silicio, se sitúa al inicio de las cadenas de suministro de la fabricación de semiconductores y de energía solar. Los fabricantes transforman las obleas de silicio en células solares y, a continuación, las ensamblan en paneles que se utilizan en proyectos solares.

La fabricación nacional de chips, una prioridad de Trump, depende de la energía solar, ya que la demanda de polisilicio por esta industria contribuye a sostener la producción del material necesario para los chips. La industria de los chips representa el 2.4% de la demanda mundial de polisilicio, según la ⁠Asociación de la Industria de Semiconductores.

"Se están dando ⁠cuenta de que, en realidad, ⁠sí necesitan la energía solar", afirmó Rhone Resch, director de estrategia de la empresa japonesa Toyo Co ⁠Ltd, que opera una fábrica de paneles solares cerca de Houston y tiene previsto invertir 357 millones de dólares en una planta de células solares cercana.

Se espera que el Gobierno opte por un sistema híbrido que combine un precio mínimo de importación con aranceles sobre el polisilicio y sus productos derivados, según fuentes familiarizadas con las deliberaciones, que hablaron bajo condición de anonimato.

Dos de las fuentes afirmaron que el plan permitirá a los importadores que inviertan ⁠en la producción de obleas y células en Estados Unidos compensar los costos asociados a las medidas de protección comercial. China representa cerca del 80% de la capacidad mundial de fabricación de productos solares.