Decomisan 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta en Tlalpan; hay un detenido

Un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas permitió el aseguramiento de 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de una camioneta de carga en la alcaldía Tlalpan, así como la detención de un hombre de 38 años. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del cargamento, las rutas de trasiego utilizadas y el destino final de la droga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el decomiso fue resultado de trabajos de vigilancia realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El operativo se realizó en la carretera México-Cuernavaca

De acuerdo con la SSPC, el aseguramiento ocurrió durante un dispositivo de seguridad desplegado sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 5+400, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan.

Los agentes detectaron una camioneta de carga cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, poniendo en riesgo a otros automovilistas. Ante esta conducta, los oficiales le marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión identificaron alteraciones en la carrocería y en la parte trasera de la unidad, donde descubrieron un doble fondo que ocultaba 217 paquetes con cocaína, con un peso total de 217 kilogramos.

Detienen al conductor y aseguran la droga

Tras el hallazgo, los elementos detuvieron al conductor, un hombre de 38 años, quien fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga y el vehículo asegurado.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Buscan identificar la ruta del cargamento

A través de sus redes sociales, García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para establecer la procedencia de la droga, las rutas utilizadas para su traslado y el destino final del cargamento.

"Fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como el destino final", informó el funcionario.