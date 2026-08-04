Tráfico en el ‌mar Rojo: Misil hunde un buque indio frente a las costas de Yemen

Un ⁠proyectil impactó contra un buque con pabellón ⁠indio cerca de Yemen, lo que provocó que volcara y se hundiera, pero los 14 ⁠tripulantes a bordo fueron ⁠rescatados, dijo este martes el ministro de Transporte Marítimo de la India, Sarbananda Sonowal, en una publicación en X.

Los 14 tripulantes, entre ellos 13 indios, fueron rescatados por la Guardia Costera yemení y trasladados al puerto de Mokha, señaló Sonowal.

El buque mercante, el MSV Faize Noore Oliya, se hundió en el mar Rojo, frente a las costas de Yemen, el 4 de agosto, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, que añadió que está coordinándose con las autoridades yemeníes en relación con este incidente.

Las refinerías indias han pasado a abastecerse de cargamentos procedentes de Oriente Medio contra entrega ⁠desde los ataques hutíes contra ⁠varios petroleros saudíes.

El ⁠tráfico en el mar Rojo se ha visto ⁠interrumpido frente a las costas de Yemen por los hutíes, alineados con Teherán, que pretenden bloquear las exportaciones saudíes, lo que agrava el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya ha estrangulado el suministro de petróleo a través del estrecho ⁠de Ormuz.