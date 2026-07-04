Scooters y bicis eléctricas: requisitos y lo que debes hacer para emplacar y evitar multas

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que los scooter y bicicletas eléctricas serán catalogados como Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

Si tu unidad alcanza velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora, cuenta con acelerador independiente o tiene características similares a una motocicleta, la ley ya exige que sea registrada ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para portar placas y tarjeta de circulación.

Requisitos y proceso de registro oficial

Para poner en regla tu unidad, deberás ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares en la ventanilla digital de la SEMOVI (para hacerlo, da CLIC AQUÍ). Durante el proceso, será indispensable presentar tu identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio reciente, la factura que acredite la propiedad de tu equipo y hacer el pago de derechos correspondiente, que tiene un costo estimado de 709 pesos por el juego de placas.

Una vez completado el registro en línea, el sistema te indicará los pasos para agendar una cita en un Módulo de Atención Vehicular donde recogerás tu tarjeta de circulación y las placas. Es fundamental recordar que este esquema no aplica para bicicletas de pedaleo asistido que no excedan los 25 km/h, las cuales solo deberán portar un distintivo de movilidad eléctrica sin necesidad de emplacamiento.

Obligaciones y multas

Además del registro del vehículo, los conductores sujetos a emplacamiento deben contar con una licencia de conducir vigente tipo A1 o A2, dependiendo del tipo de unidad que operen. La normativa también establece el uso obligatorio de casco de protección tipo motociclista en todo momento, además de la prohibición estricta de circular por banquetas, carriles confinados del transporte público o vías ciclistas exclusivas.

Para que los usuarios se adapten a estas nuevas reglas, las autoridades dispusieron de un calendario específico de implementación:

1 de julio de 2026 : Inicio oficial del proceso de registro y emplacamiento .

Septiembre de 2026 : Inicio de operativos viales con amonestaciones preventivas.

20 de noviembre de 2026: Fecha límite de regularización y comienzo de multas económicas .

Las infracciones por no portar placas o licencia, así como por no usar equipo de seguridad, podrían representar sanciones de entre 10 y hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas desde los 1,175 hasta los 2,350 pesos aproximadamente, pudiendo llegar incluso a la remisión del vehículo al depósito en casos de reincidencia.