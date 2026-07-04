Lluvias intensas en Jalisco y tormentas en CDMX: así estará el clima este sábado 4 de julio

Al mismo tiempo, el calor persistirá en el noroeste de México, donde los termómetros alcanzarán entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. ¿Por qué lloverá este sábado?

De acuerdo con el SMN, las condiciones estarán influenciadas por la onda tropical número 14, ubicada frente al Pacífico central mexicano, y la onda tropical número 15, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. Ambos sistemas, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerán lluvias de diversa intensidad en gran parte del país.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica, granizo y provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves en algunas regiones. También se prevén bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, además de rachas de viento con potencial para derribar árboles y anuncios espectaculares.

Estados con las lluvias más fuertes

El pronóstico para este sábado contempla:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Jalisco.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas, Nayarit, Michoacán y Colima.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche.

Lluvias aisladas: Sonora y Tabasco.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México y el Valle de México?

Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla, especialmente en zonas altas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el centro y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

En la capital del país se esperan temperaturas de entre 13 y 15 grados como mínima y 24 a 26 grados como máxima, con viento del norte y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 km/h.

Persistirá el calor extremo en el norte y noroeste

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio nacional, el ambiente continuará muy caluroso en varias entidades.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, mientras que estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 35 y 40 grados.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar cruzar cauces crecidos o calles inundadas durante las lluvias y tomar precauciones por las altas temperaturas en las regiones donde persistirá la onda de calor.