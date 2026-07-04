CDMX prevé una marcha y 14 concentraciones este sábado 4 de julio

La Ciudad de México tendrá una jornada con diversas movilizaciones sociales este sábado 4 de julio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas una marcha, 14 concentraciones, además de rodadas ciclistas y motociclistas, así como decenas de eventos recreativos que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

La principal movilización del día será la Sexta Marcha del Orgullo Milpa Alta 2026, convocada por el Comité Diversex Milpa Alta. El contingente partirá a las 14:00 horas desde la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco, con un recorrido aún por definir y un evento artístico-cultural al término de la marcha. Los organizadores buscan promover el respeto, la inclusión y la visibilización de la diversidad sexual en la demarcación.

Durante el resto del día también se realizarán concentraciones en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Álvaro Obregón, por lo que la SSC recomienda anticipar traslados.

Las concentraciones previstas para este sábado

Las primeras actividades comenzarán desde las 9:00 horas en Paseo de la Reforma, donde la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas realizará un homenaje al fallecido líder supremo de Irán, Seyed Ali Jamenei. Una hora más tarde, Amnistía Internacional México llevará a cabo en el Parque México una actividad para visibilizar la problemática de las personas desaparecidas y respaldar a las mujeres buscadoras.

A las 11:00 horas destacan varias concentraciones simultáneas: una en el Hemiciclo a Juárez por el Día Global contra la Desigualdad; otra en Parque San Andrés, en Coyoacán, para exigir respeto a los derechos humanos y denunciar presuntos actos de represión; y una reunión de solidaridad con Cuba en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Al mediodía, en Plaza Tlaxcoaque, la colectiva Hijas de la Cannabis realizará una nueva edición de "Rituales 4:20", mientras que a partir de las 13:00 horas se desarrollarán diversas actividades frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans, además de eventos en apoyo a Palestina y una concentración de dueños de perros chihuahua frente a la Embajada Británica como muestra de respaldo a la Selección Mexicana rumbo al partido ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Por la tarde también se tiene programado un evento de la Asamblea Antimundialista en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para expresar su rechazo a los impactos del Mundial 2026, además de un conversatorio político en la Alameda Central y una concentración de aficionados mexicanos en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección inglesa.

Rodadas también podrían afectar la circulación

La agenda de la SSC contempla una rodada motociclista denominada "Al Mirador", con salidas desde Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc entre las 20:30 y las 21:00 horas, además de dos rodadas ciclistas programadas por la mañana y la noche, cuyos recorridos incluyen zonas de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Naucalpan.

A estas actividades se suman eventos masivos relacionados con el Mundial 2026, espectáculos, conciertos, funciones de teatro, actividades culturales y deportivas, entre ellas el FIFA Fan Festival en el Zócalo, el concierto de Rufus Du Sol en el Estadio GNP Seguros, Disney On Ice en el Auditorio Nacional y diversas zonas de transmisión pública de los partidos del torneo.