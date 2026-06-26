La Policía Bancaria y la Auxiliar  podrán multar conductores en CDMX, pero no en todas las alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habilitó un programa que faculta a elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para aplicar multas de tránsito a cualquier conductor que infrinja el Reglamento de Tránsito de la CDMX. La medida, sin embargo, solo aplicará en algunas alcaldías. Aquí el detalle.

¿En qué alcaldías de la CDMX pueden multar la Policía Auxiliar y la PBI?

Las alcaldías donde estos elementos ya están facultados para imponer multas de tránsito son:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco (con policías del Sector 73 "Excalibur")

Iztapalapa (con policías del Sector 56 "Cobra")

¿Por qué la SSC amplió las facultades para multar?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, la medida busca reforzar el orden vial y se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el lunes pasado.

Según la SSC, los elementos de ambas divisiones que hoy están facultados para multar fueron capacitados en la Universidad de la Policía, con clases teóricas y prácticas, para proceder de forma correcta y profesional.