Embajada Británica priorizará asistencia consular a aficionados ingleses durante el duelo ante México

Previo al partido entre las selecciones de Inglaterra y México, que se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, la Embajada Británica informó que su principal prioridad durante el torneo será brindar apoyo consular a los aficionados del Reino Unido que visiten el país.

En un comunicado, la representación diplomática señaló que cada año más de 500,000 ciudadanos británicos viajan a México y que la mayoría de esas visitas transcurren sin contratiempos. No obstante, con motivo del encuentro mundialista, reforzó la difusión de información consular, consejos de viaje y recomendaciones de seguridad para contribuir a que los visitantes tengan una experiencia segura.

Entre las principales directrices para los asistentes británicos se encuentran: respetar las leyes y costumbres locales mexicanas, mantenerse alerta al entorno, especialmente en zonas de alta concurrencia, así como eguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales.

"Ante el partido del domingo, la prioridad de la Embajada Británica en México será continuar apoyando a los aficionados británicos que visitan México para disfrutar del torneo y tener una experiencia segura e inolvidable", destacó.

Además del componente deportivo, la embajadora Susannah Goshko destacó que el encuentro representa una oportunidad para celebrar la relación bilateral entre ambos países, que se ha fortalecido a lo largo de más de dos siglos mediante la cooperación en ámbitos como la cultura, la educación, el comercio y la acción climática.

"Casi dos siglos después de que iniciamos relaciones diplomáticas, seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del futbol”, expresó.

El partido, calificado como un encuentro histórico, marca la segunda vez que ambas escuadras se enfrentan en una contienda mundialista desde 1966, en el Estadio Wembley en Londres.