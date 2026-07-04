Día Mundial del Ebook: uno de cada seis libros comprados en México ya es electrónico

Cada 4 de julio se conmemora el Día Mundial del Ebook, una fecha que recuerda el origen del libro electrónico. Fue ese día de 1971 cuando Michael Hart, estudiante de la Universidad de Illinois, digitalizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la distribuyó como un archivo descargable, dando origen al Proyecto Gutenberg, considerado el primer gran repositorio de libros electrónicos.

Más de medio siglo después, el formato digital continúa expandiendo su presencia en el mercado editorial mexicano, aunque el papel sigue siendo el favorito.

De acuerdo con el estudio "¿Quién es el comprador de libros en México?", elaborado por NielsenIQ BookData y presentado a finales de 2025, el 78.6% de la última compra de libros realizada por los consumidores fue en formato impreso, mientras que 21.4% correspondió a formatos digitales. De ese porcentaje, 16.6% fueron ebooks y 4.8% audiolibros.

Los resultados muestran que el libro electrónico ya ocupa un espacio relevante entre los hábitos de consumo, aunque todavía está lejos de desplazar al formato físico.

Más de 18 millones de mexicanos compraron libros

El estudio, patrocinado por las editoriales Planeta, Penguin Random House y Hachette, estimó que en México existen 97 millones de personas alfabetizadas mayores de 18 años, de las cuales 18.1 millones compraron al menos un libro durante los últimos 12 meses, equivalente al 18.5% de la población adulta.

Lejos de tratarse de un consumo concentrado en los sectores de mayores ingresos, la investigación encontró que la mayor parte de los compradores pertenece a la clase media (nivel socioeconómico C), que representa 52.9% del total, seguida por el nivel D/E, con 32.9%. El segmento A/B concentra el 15% restante.

Sin embargo, cuando se analiza la penetración por nivel socioeconómico, los hogares A/B son los que proporcionalmente presentan la mayor tasa de compra de libros.

Adultos jóvenes impulsan las compras

El perfil del comprador también muestra un equilibrio entre hombres y mujeres: ambos representan el 50% de quienes adquirieron libros durante el último año.

Por edad, los grupos de 25 a 34 años y 35 a 44 años concentran la mayor proporción de compradores, mientras que las regiones Centro-Sur, Occidente y Centro-Norte reúnen el mayor número de consumidores de libros en el país.

Precio, principal incentivo… y también el mayor obstáculo

La encuesta encontró que el principal motivo para comprar libros continúa siendo encontrar un precio justo, mencionado por 64.6% de los participantes. Le siguen el gusto por la lectura (51.8%) y la posibilidad de contribuir al desarrollo profesional o personal (40.4%).

En sentido contrario, 52.3% considera que los libros son caros, 41.8% señala la falta de librerías cercanas y 30.1% menciona la falta de tiempo para leer como las principales barreras para adquirirlos.

Precisamente la disponibilidad de formatos digitales aparece como una alternativa frente a algunos de esos obstáculos, especialmente para quienes buscan mayor acceso o comodidad al momento de leer.

Interés por los libros digitales también está entre quienes no compran

El estudio también detectó una demanda potencial. Entre quienes no adquirieron libros en el último año, 19% aseguró haber descargado libros digitales gratuitos y 15% dijo haber obtenido archivos PDF gratuitos.

Los investigadores señalaron que estos datos muestran un interés latente por la lectura que podría traducirse en mayores compras si mejoran factores como el precio, la disponibilidad de librerías y la oferta de formatos digitales.

Aunque el libro impreso conserva un amplio dominio entre los lectores mexicanos, el crecimiento del ebook y del audiolibro refleja que la transformación digital también avanza en la industria editorial, un proceso que comenzó hace más de cinco décadas con la visión de Michael Hart y que hoy sigue ampliando las formas de acceder a la lectura.