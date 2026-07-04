México vs. Inglaterra: hora y dónde ver EN VIVO el partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

La selección mexicana afrontará este domingo 5 de julio uno de los partidos más importantes de las últimas décadas cuando reciba a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en busca de un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega en uno de sus mejores momentos. El Tri suma cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y mantiene su portería invicta, además de haber roto una sequía de 40 años al ganar un partido de fase eliminatoria en un Mundial tras vencer 2-0 a Ecuador en dieciseisavos.

En las horas previas al encuentro surgieron versiones sobre un posible cambio de horario debido al pronóstico de fuertes lluvias para la capital del país. Sin embargo, la FIFA confirmó este viernes que el partido se disputará conforme al calendario original, por lo que el silbatazo inicial será a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). El organismo analizó modificar la programación por el riesgo de tormentas e inundaciones, pero finalmente descartó cualquier ajuste.

¿A qué hora es el México vs. Inglaterra?

El encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se jugará así:

Partido: México vs. Inglaterra

Instancia: Octavos de final

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Azteca)

Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra

Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión abierta como por plataformas digitales.

TV abierta

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

Streaming

ViX (suscripción)

La FIFA mantiene el horario pese al pronóstico de lluvias

Durante este viernes trascendió que la FIFA analizaba adelantar el partido hasta las 12:00 horas debido al pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México.

La preocupación surgió luego de que el duelo entre México y Ecuador, disputado el pasado martes en el mismo estadio, comenzó con una hora de retraso debido a una tormenta.

No obstante, tras revisar nuevamente las condiciones meteorológicas, el organismo rector del futbol confirmó que el encuentro se jugará a las 18:00 horas, como estaba previsto originalmente.

La posibilidad de modificar el horario generó molestia en el cuerpo técnico mexicano. Javier Aguirre aseguró que un cambio de última hora habría obligado a replantear aspectos como la alimentación, las sesiones de recuperación y la preparación física de los jugadores, aunque dejó claro que su selección acataría cualquier determinación de la FIFA.

México quiere volver a unos cuartos de final después de 40 años

El combinado nacional atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en Copas del Mundo. Además de enlazar cuatro triunfos consecutivos sin recibir gol, igualó un registro que únicamente habían conseguido Brasil en 1986 e Italia en 1990: completar sus primeros cuatro partidos del torneo con la portería imbatida.

Ahora buscará dar un paso más frente a una Inglaterra que terminó la fase previa con tres victorias y un empate y que avanzó a octavos tras remontar 2-1 a la República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.

Otro factor que podría favorecer al conjunto mexicano será la altitud de la Ciudad de México. Inglaterra disputará su primer partido en el Estadio Azteca durante este Mundial, mientras que el Tri ha jugado tres de sus cuatro encuentros en ese escenario y ha mantenido ahí su concentración durante todo el torneo.

Posibles alineaciones

México

Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Inglaterra

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson, Bellingham; Madueke, Rashford y Harry Kane.

El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y mantendrá vivo el sueño de pelear por el título, mientras que para México representa la oportunidad de instalarse entre los ocho mejores del torneo por primera vez desde la Copa del Mundo de 1986.